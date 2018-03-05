ТОП-10 лучших платьев на "Оскаре"

Сегодня, 07:42

Сальма Хайек появилась в наряде от Gucci сиреневого цвета, декорированном стразами


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар"

Напомним, на красной дорожке 75-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" преобладал черный цвет. Актрисы, таким образом, выступили против сексуальных домогательств. 

Знаменитости на "Оскаре-2018" появились в ярких и эффектных нарядах.

Марго Робби выбрала элегантный наряд с обнаженными плечами от Chanel. Дженнифер Гарнер предпочла платье со шлейфом от Versace.

Дженнифер Лоуренс блистала в Dior, а Джейн Фонда подчеркнула фигуру белоснежным нарядом от Balmain. Лора Дерн позировала в изысканном платье от Calvin Klein.

Сальма Хайек появилась в наряде от Gucci сиреневого цвета, декорированном стразами.

Мира Сорвино продемонстрировала пышное платье с длинным шлейфом и вышивкой от Romona Kevezа.

Люпита Нионго выбрала металлизированное платье с разрезом от Atelier Versace. Эмили Блант появилась в нежно-голубом платье от Schiaparelli, а Николь Кидман – в синем наряде с бантом от Armani Privé.
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Все новости по теме Оскар 2018.

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Автор:

Оксана Ткаченко

Источник:

"Сегодня"

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