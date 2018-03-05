ТОП-10 лучших платьев на "Оскаре"

Сальма Хайек появилась в наряде от Gucci сиреневого цвета, декорированном стразами

В Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар".

Напомним, на красной дорожке 75-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" преобладал черный цвет. Актрисы, таким образом, выступили против сексуальных домогательств.

Знаменитости на "Оскаре-2018" появились в ярких и эффектных нарядах.

Марго Робби выбрала элегантный наряд с обнаженными плечами от Chanel. Дженнифер Гарнер предпочла платье со шлейфом от Versace.

Дженнифер Лоуренс блистала в Dior, а Джейн Фонда подчеркнула фигуру белоснежным нарядом от Balmain. Лора Дерн позировала в изысканном платье от Calvin Klein.

Сальма Хайек появилась в наряде от Gucci сиреневого цвета, декорированном стразами.

Мира Сорвино продемонстрировала пышное платье с длинным шлейфом и вышивкой от Romona Kevezа.

Люпита Нионго выбрала металлизированное платье с разрезом от Atelier Versace. Эмили Блант появилась в нежно-голубом платье от Schiaparelli, а Николь Кидман – в синем наряде с бантом от Armani Privé.