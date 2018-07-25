ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей

Некоторые звезды полностью сменили имя, другие – придумали оригнальный псевдоним

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

В современном украинском шоу-бизнесе есть много знаменитостей, которые в определенный момент решили сменить свои настоящие имена, придумав взамен новые имя и фамилию, либо взяв себе запоминающийся псевдоним. Мы решили сделать подборку настоящих имен всеми полюбившихся артистов.

Татьяна Либерман – именно так по-настоящему зовут знаменитую Тину Кароль. Интересно, что и в паспорте у звезды уже давно написан ее псевдоним. Кстати, у певицы появился свой YouTube-канал.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tinakaroll

Настоящее имя еще одной знаменитой украинской певицы Джамалы – Сусана Джамалдинова. Не трудно догадаться, что псевдоним знаменитости появился благодаря ее фамилии.

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха также когда-то сменила имя. Так, Викторию на самом деле зовут Екатерина.

Виктория из "НЕАНГЕЛОВ" Фото: instagram.com/vikanablack

Интересно, что еще одну солистку "НЕАНГЕЛОВ" – Славу Каминскую на самом деле зовут Ольга.

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Давно не секрет, что настоящая фамилия Веры Брежневой – Галушка.

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

Украинский певец, телеведущий и экс-участник группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес решил поменять свою фамилию – Гудков на более запоминающуюся.

Владимир Дантес Фото: instagram.com/vladimirdantes

Украинскую певицу, актрису и модель Камалию на самом деле зовут Наталья Захур (в девичестве Шмаренкова).

Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Еще один украинский певец с многомиллионной армией фанаток – Макс Барских, на самом деле – Николай Бортник. К слову, его песня "Полураздета" уже стала хитом лета -2018.

Макс Барских Фото: instagram.com/max_barskih

Настоящая фамилия солистки THE HARDKISS Юлии Саниной – Головань.

Юлия Санина Фото: instagram.com/the_hardkiss

Мало кто знает, но фамилия Насти Каменских по отцу – Жмур. Каменских – фамилия матери певицы.