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ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей

Некоторые звезды полностью сменили имя, другие – придумали оригнальный псевдоним

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:50
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

В современном украинском шоу-бизнесе есть много знаменитостей, которые в определенный момент решили сменить свои настоящие имена, придумав взамен новые имя и фамилию, либо взяв себе запоминающийся псевдоним. Мы решили сделать подборку настоящих имен всеми полюбившихся артистов.

Татьяна Либерман – именно так по-настоящему зовут знаменитую Тину Кароль. Интересно, что и в паспорте у звезды уже давно написан ее псевдоним. Кстати, у певицы появился свой YouTube-канал.

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Тина Кароль
Фото: instagram.com/tinakaroll

Настоящее имя еще одной знаменитой украинской певицы Джамалы – Сусана Джамалдинова. Не трудно догадаться, что псевдоним знаменитости появился благодаря ее фамилии.

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Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха также когда-то сменила имя. Так, Викторию на самом деле зовут Екатерина.

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Виктория из "НЕАНГЕЛОВ"
Фото: instagram.com/vikanablack

Интересно, что еще одну солистку "НЕАНГЕЛОВ" – Славу Каминскую на самом деле зовут Ольга.

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Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

Давно не секрет, что настоящая фамилия Веры Брежневой – Галушка.

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Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Украинский певец, телеведущий и экс-участник группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес решил поменять свою фамилию – Гудков на более запоминающуюся.

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Владимир Дантес
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Украинскую певицу, актрису и модель Камалию на самом деле зовут Наталья Захур (в девичестве Шмаренкова).

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Камалия
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Еще один украинский певец с многомиллионной армией фанаток – Макс Барских, на самом деле – Николай Бортник. К слову, его песня "Полураздета" уже стала хитом лета -2018.

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Макс Барских
Фото: instagram.com/max_barskih

Настоящая фамилия солистки THE HARDKISS Юлии Саниной – Головань.

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Юлия Санина
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Мало кто знает, но фамилия Насти Каменских по отцу – Жмур. Каменских – фамилия матери певицы. 

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Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux
 

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Тина Кароль знаменитости псевдоним Настя Каменских Макс Барских Джамала
Источник: "Сегодня"
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