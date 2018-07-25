ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей
Некоторые звезды полностью сменили имя, другие – придумали оригнальный псевдоним
В современном украинском шоу-бизнесе есть много знаменитостей, которые в определенный момент решили сменить свои настоящие имена, придумав взамен новые имя и фамилию, либо взяв себе запоминающийся псевдоним. Мы решили сделать подборку настоящих имен всеми полюбившихся артистов.
Татьяна Либерман – именно так по-настоящему зовут знаменитую Тину Кароль. Интересно, что и в паспорте у звезды уже давно написан ее псевдоним. Кстати, у певицы появился свой YouTube-канал.
Настоящее имя еще одной знаменитой украинской певицы Джамалы – Сусана Джамалдинова. Не трудно догадаться, что псевдоним знаменитости появился благодаря ее фамилии.
Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха также когда-то сменила имя. Так, Викторию на самом деле зовут Екатерина.
Интересно, что еще одну солистку "НЕАНГЕЛОВ" – Славу Каминскую на самом деле зовут Ольга.
Давно не секрет, что настоящая фамилия Веры Брежневой – Галушка.
Украинский певец, телеведущий и экс-участник группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес решил поменять свою фамилию – Гудков на более запоминающуюся.
Украинскую певицу, актрису и модель Камалию на самом деле зовут Наталья Захур (в девичестве Шмаренкова).
Еще один украинский певец с многомиллионной армией фанаток – Макс Барских, на самом деле – Николай Бортник. К слову, его песня "Полураздета" уже стала хитом лета -2018.
Настоящая фамилия солистки THE HARDKISS Юлии Саниной – Головань.
Мало кто знает, но фамилия Насти Каменских по отцу – Жмур. Каменских – фамилия матери певицы.