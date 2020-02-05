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ТОП-10 сексуальных фото Криштиану Роналду, которые заставят вас проснуться

Звезде футбола сегодня исполняется 35 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Фото: instagram.com/cristiano

5 февраля звезде мирового футбола Криштиану Роналду исполняется 35 лет. Несмотря на талант и достижения в спортивной карьере, Роналду также пользуется популярностью у девушек из-за своей отменной физической формы. Многие мировые журналы приглашают знаменитость на обложки, ведь его снимки действительно будоражат.

На страницу Криштиану Роналду в Instagram подписались более 200 миллионов подписчиков. Детали в сюжете:

В честь дня рождения звезды футбола Криштиану Роналду Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-10 самых сексуальных фото.

Криштиану Роналду
Фото: instagram.com/cristiano
Криштиану Роналду
Фото: instagram.com/cristiano
Криштиану Роналду
Фото: instagram.com/cristiano
Криштиану Роналду
Фото: instagram.com/cristiano
Криштиану Роналду
Фото: instagram.com/cristiano
Криштиану Роналду
Фото: instagram.com/cristiano
Криштиану Роналду
Фото: instagram.com/cristiano
Криштиану Роналду
Фото: instagram.com/cristiano
Криштиану Роналду
Фото: instagram.com/cristiano
Криштиану Роналду
Фото: instagram.com/cristiano
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Отметим, что Криштиану Роналду – долгое время играл за футбольный клуб "Реал Мадрид". Он был признан лучшим бомбардиром в истории клуба. Также Криштиану является капитаном сборной команды Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы в 2016 году. А с 2018-го года играет за итальянский клуб "Ювентус". Контракт с Роналду рассчитан до 30 июня 2022 года с зарплатой в 30 миллионов евро в год, что является самой огромной суммой в истории итальянских клубов.

Напомним, что ранее невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала, каково встречаться с мировой звездой.

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