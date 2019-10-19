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ТОП-10 сексуальных фото Леси Никитюк

19 октября ведущая празднует свой день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:18
Лесе Никитюк - 32: самые горячие фото звезды
Лесе Никитюк - 32: самые горячие фото звезды
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Сегодня, 19 октября, свой день рождения празднует, пожалуй, самая яркая и харизматичная телеведущая Украины – Леся Никитюк, высмеявшая другую известную ведущую. В честь 32-летия звезды Сегодня.Lifestyle публикует подборку самых горячих фото Леси, которыми она так любит делиться в социальных сетях.

Леся Никитюк не только востребованная артистка, участницах всевозможных тв-шоу, но и успешный блогер. В своем Instagram она регулярно публикует снимки, которые набирают тысячи лайков и восторженных комментариев. Леди Ле также не стесняется демонстрировать свою фигуру в купальнике, а ее фолловеры щедро засыпают Никитюк комплиментами.

Предлагаем, взглянуть на самые горячие фото Леси Никитюк в эксклюзивной подборке:

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