ТОП-3 белых наряда на Met Gala

Кендалл Дженнер надела комбинезон от Off-White, который дополнила перчатками

Винни Харлоу. Фото: AFP

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года – 72-й бал Института костюма Met Gala.

Кендалл Дженнер, Ума Турман и Винни Харлоу выбрали цветом своих вечерних туалетов белый.

22-летняя звезда супермодель Кендалл Дженнер надела комбинезон от Off-White, который дополнила перчатками.

Лаконичный образ Кендалл дополнила массивными серьгами с бриллиантами. На Met Gala Кендалл появилась в компании дизайнера Вирджила Абло, который недавно стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton.

Кендалл Дженнер Фото: AFP

Кендалл Дженнер Фото: AFP

48-летняя Ума Турман предстала в лаконичном белом платье от Gabriela Hearst. Свой наряд актриса дополнила колье.

Ума Турман Фото: AFP

23-летняя канадская модель Винни Харлоу, страдающая от нарушения пигментации кожи (витилиго), предпочла наряд с пышной юбкой от Tommy Hilfiger. Свой эффектный Винни дополнила оригинальным головным убором.

Винни Харлоу Фото: AFP

Винни Харлоу Фото: AFP

Met Gala традиционно открывает ежегодную выставку в Институте костюма. В этом году выставка посвящена влиянию католицизма на моду и носит название Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.

Также мы сообщали, что Селена Гомес выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой.

Напомним, на Met Gala Амаль Клуни появилась в эффектном наряде от Richard Quinn, состоящем из синих брюк и атласного топа со шлейфом с цветочным принтом.

Кого из звезд травили в школе – смотрите видео