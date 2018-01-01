ТОП-3 участника Евровидения-2018 по версии букмекеров

Лидирующую позицию в рейтинге занимает Кипр

Евровидение-2018. Фото: instagram.com/eurovision

Сегодня, 12 мая, состоится финал песенного конкурса Евровидение-2018, в котором выступят представители 26 стран.

Фавориткой букмекеров после первого полуфинала стала 31-летняя греческая поп-певица албанского происхождения Элени Фурейра, представительница Кипра, с песней "Fuego".

На втором месте по версии букмекеров окажется 25-летняя Нетта Барзилай из Израиля с песней "Toy".

Третью позицию в рейтинге занимает дуэт из Франции Madame Monsieur с песней "Mercy". Отметим, что дуэт получил премию Евровидения за лучший текст песни.

Отметим, что еще до начала конкурса букмекеры прогнозировали победу Израиля, на втором месте находился Александр Рыбак из Норвегии, ну а третью позицию, как и сейчас, занимала Франция.

По итогам первого полуфинала в финал конкурса прошли: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия.

По итогам второго полуфинала финалистами конкурса стали: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

Напомним, автоматически в финал конкурса попадают страны-основательницы Евровидения: Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия, а также победительницы прошлого года – Португалия.

Напомним, MELOVIN откроет финал "Евровидения 2018": текст песни "Under The Ladder".

Как MELOVIN готовится к финалу – смотрите видео:



