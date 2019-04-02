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ТОП-5 мифов о беременности и будущем ребенке Меган Маркл

Вокруг Меган Маркл и принца Гарри ходят много слухов и сплетен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

После того, как стало известно о том, что Меган Маркл и принц Гарри скоро станут родителями, в соцсетях и западных СМИ начали распространяться новости о них, не соответствующие правде.

Сегодня.Lifestyle подготовили пять самых распространенных мифов о будущем малыше Меган и Гарри.

Миф №1: Меган и Гарри будут воспитывать ребенка гендер-флюидным

Гендерфлюид – это человек, который не идентифицирует себя с одним и тем же полом постоянно: его гендерные ощущения меняются. Человек может ощущать себя то мужчиной, то женщиной, либо же обоих полов одновременно.

Однако Кенсингтонский дворец опубликовал заявление, опровергающее сообщение о том, что королевская пара планирует избегать гендерных стереотипов, когда дело дойдет до воспитания ребенка.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл планируют воспитывать своего ребенка с гибким подходом к полу, и "они не будут навязывать какие-либо стереотипы". Тем не менее, представитель дворца в комментарии журналу Hello! заявил: "Эта история полностью ложная".

Миф № 2: Меган ждет близнецов

В Британии многие уже делают ставки в букмекерских конторах на то, что у Гарри и Меган родится двойня. Однако все признаки указывают на то, что герцогиня Сассекская беременна одним ребенком. В официальном заявлении Кенсингтонского дворца говорилось о ребенке принца Гарри и Меган Маркл в единственном числе.

И на протяжении всей беременности Меган и Гарри несколько раз говорили о своем будущем малыше, никогда не используя множественное число. "Малыш довольно тяжелый!" – сказал Гарри на церемонии вручения премий фонда Endeavour в феврале.

Беременная Меган Маркл и принц Гарри
Беременная Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Миф № 3: Кейт Миддлтон и принц Уильям будут крестными родителями ребенка

Несмотря на то, что Уильям и Гарри являются братьями, будущий король и его жена, скорее всего, не будут выбраны крестными родителями для ребенка принца Гарри и Меган Маркл. Согласно королевским традициям, крестными родителями обычно являются друзьями или менее прямые родственники.

Миф № 4: ребенок будет принцем или принцессой

Несмотря на то, что будущий малыш Меган и Гарри занимает седьмое место в очереди на британский престол, он, вероятно, не станет принцем или принцессой – и может даже не иметь королевского титула!

Герцогиня Сассекская Меган Маркл
Герцогиня Сассекская Меган Маркл
Фото: AFP

В день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл будущие королевские родители были названы герцогом и герцогиней Сассекскими, а старший сын герцога в конечном итоге наследует титул отца. Если родится мальчик, скорее всего он получит титул "граф Думбартонский", а следующих сыновей будут называть лорд (имя) Виндзор, дочерей - леди (имя) Виндзор. Королева Елизавета II может сделать исключение и предоставить детям Меган и Гарри титулы принца или принцессы.

Миф № 5: ребенка будут воспитывать в Кенсингтонском дворце

Первый ребенок Меган и Гарри будет воспитываться не в Лондоне. Пара долгое время жила в Ноттингемском коттедже в Кенсингтонском дворце с момента их помолвки, но дом с двумя спальнями никогда не предназначался для долговременного проживания, особенно после рождения детей.

В ближайшие недели они обменяют свой лондонский дом на Виндзорский замок Frogmore Cottage. У будущих родителей будет несколько недель, чтобы подготовиться к появления на свет их первенца. Пока в коттедже идут ремонтные работы.

Напомним, ранее мы сообщали все подробности о беременности Меган Маркл. Мы также сообщали, что Меган Маркл проигнорировали в королевском дворце.

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принц Гарри Меган Маркл
Источник: Сегодня
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