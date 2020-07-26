Сандре Буллок – 56! Малоизвестные роли актрисы, о которых стоит знать каждому

Оскароносная актриса сыграла в некоторых провальных проектах, но ее актерская игра была на высшем уровне

Голливудскаяактриса Сандра Буллок, которая снимает фильм про саму себя, 26 июля отмечает свое 56-летие. Обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль в фильме "Невидимая сторона" запомнилась успешными ролями во многих фильмах: "Мисс Конгениальность", "Предложение", "Пока ты спал", "Гравитация".

Но в нашей подборке мы хотим вспомнить малоизвестные роли Сандры, которые могут затмить даже известные фильмы с ее участием.

Малоизвестная Сандра в фильме сыграла уже с любимчиками публики – Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом. Актриса сыграла лейтенанта Ленины Хаксли, неуклюжего полицейского из будущего. Многие критики единодушно отметили запоминающееся комедийное исполнение Сандрой своей героини, хотя сам фильм был воспринят холодно и с треском провалился в прокате.

Проект считается финансово неудачным. Буллок сыграла одну из сестер-колдуний – Салли Оуэнс. Фильм в прокате не окупился, но роль Сандры в дуэте с Николь Кидман плохой не назовешь.

Сандра сыграла с актером Джулианом Макмэхоном. Фильм рассказывает об одной неделе жизни домохозяйки Линды, у которой предчувствие чего-то очень плохого только усиливается с каждым днем, а события, которые этому способствуют, не соблюдают свою хронологию.

"Жутко громко и запредельно близко"

Фильм был разгромлен кинокритиками. Сандра Буллок сыграла с Томом Хэнксом и начинающим актером Томасом Хорном. Фильм затрагивает тему террористических актов в США 11 сентября 2001 года.

"Копы в юбках"

Буллок сыграла комедийную роль спецагента Сары. Но фильм вышел в один год с картиной "Гравитация", где актриса сыграла довольно драматическую роль, поэтому ее игра в "Копах", мягко говоря, померкла. Актриса сыграла в дуэте с Мелиссой Маккартни.

Напомним, актриса Сандра Буллок не часто снимается в постельных сценах. Оказывается, что в контракте актрисы давно есть пункт, из-за которого предлагать ей эротические сцены бесполезно. Актриса объяснила причину подобной категоричности.

Ранее мы писали, что фильм "Птичий короб" с Сандрой Буллок стал рекордсменом Netflix по просмотрам.

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