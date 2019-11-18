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ТОП-5 откровенных фактов о телеведущей Иванне Онуфрийчук

Шоувумен призналась, о каком своем поступке жалеет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:21
Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба

Ведущая шоу "Без краватки" на канале НЛО TV Иванна Онуфрийчук, которой приписывают роман с Иракли Макацария, не боится задавать гостям острые вопросы во время интервью. Более того, она сама может откровенно рассказать о своих секретах, которые не известны широкому кругу зрителей.

Иванна поделилась ТОП-5 неизвестных фактов о себе, которые позволят больше узнать о жизни ведущей за кадром.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук
Телеведущая Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба

  1. Я жить не могу без лука и чеснока. Могу есть их круглосуточно. А в силу постоянных съемок и встреч приходится отказывать себе – и это не просто.
  2. Когда-то я не вылезала из ночных клубов, потому что очень любила танцевать там до утра. Сейчас я их терпеть не могу. Особенно, когда поняла, от чего все люди там такие веселые и активные.
  3. Мне стыдно, что когда-то в 4-м классе у меня была плохая оценка по поведению. И еще я цепляла уборщице на спину плохие слова на листочке. Хотя я отличница и золотая медалистка.
  4. Я мечтаю набраться мужества и месяц пожить без соцсетей где-то на острове.
  5. Я люблю ходить голой по квартире. Даже когда дома сестры или мама.

Ранее Иванна Онуфрийчук рассказала, как побороть осеннюю хандру.

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