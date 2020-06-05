ТОП-5 стран от Артема Пивоварова: куда поехать после открытия границ

Украинский певец посоветовал города, которые сам любит посещать

Два с половиной месяца изоляции остались позади, а карантинные меры из-за пандемии коронавируса постепенно смягчаются. Большинство стран – членов Евросоюза откроют свои внутренние границы с 15 июня, а остальные – к концу месяца. Эти новости не могут не радовать заядлых путешественников.

Украинский певец и саундпродюсер Артем Пивоваров специально для Сегодня.Lifestyle поделился списком своих любимых стран и городов, которые необходимо посетить после открытия границ.

Вена, Австрия

Артем Пивоваров в Вене Фото: пресс-служба

Об Австрии шутят, что в ней музеев больше, чем жителей. В Вене такая невероятная архитектура и культура, что ты даже не можешь предугадать наперед, какое из мест тебе суждено посетить. Наверное, это будет Музей Зигмунда Фрейда и Шенбрунн, но это не точно.

Амстердам, Нидерланды

Украинский певец в Амстердаме Фото: пресс-служба

Город, который подходит для любого человека. Тут можно и культурно отдохнуть, и посетить местные клубы и пабы. Если говорить о достопримечательностях, которые планирую посетить еще раз, то это будет музей Ван Гога, Музей современного искусства и, конечно, речная прогулка по каналу Амстердама.

Прага, Чехия

Прага – первый город, который Артем посетил в Европе Фото: пресс-служба

Загадочный, живописный и дружелюбный город. Каждый раз, когда мы приезжаем в Прагу с друзьями, я приобретаю новые и судьбоносные знакомства. Поэтому этот город у меня ассоциируется с людьми. Карлов мост – это то место, которое я посещаю каждый раз по приезду.

Там хочется постоять, помечтать, и, возможно, даже что-то переосмыслить. В этом месте я осознал определяющие моменты в своей жизни, которые стали для меня стартом. Именно Прага была первым городом, который я посетил в Европе.

Таиланд

Это место мне очень близко по духу, ведь я увлекаюсь восточной культурой. Это страна с атмосферными и аутентичными местами. Тут хочется посетить храмы с их сакральными историями, увидеть статуи, побродить по джунглям и почувствовать себя Маугли.

Таиланд для саундпродюсера близок по духу Фото: пресс-служба Таиланд для саундпродюсера близок по духу Фото: пресс-служба Таиланд для саундпродюсера близок по духу Фото: пресс-служба Таиланд для саундпродюсера близок по духу Фото: пресс-служба 1/4

И, конечно, пообщаться с местными жителями, чтобы максимально окунуться в их культуру. Уверен, что снова посещу бои муай-тай, поскольку являюсь ярым поклонником этого боевого искусства.

Бали, Индонезия

Для Артема Пивоварова Бали – место наполнения силой Фото: пресс-служба Для Артема Пивоварова Бали – место наполнения силой Фото: пресс-служба Для Артема Пивоварова Бали – место наполнения силой Фото: пресс-служба Для Артема Пивоварова Бали – место наполнения силой Фото: пресс-служба 1/4

Это то "место силы", после которого я приезжаю максимально наполненным. Тут я прыгаю с 8-метровых водопадов, покоряю волны на серфе, бегу в горы и пробую местную экзотическую еду. Это то место, где я был этой зимой, и, уверен, поеду туда снова и снова.

Напомним, что Wizz Air отсрочила рейсы из Украины, запланированные до 15 июня.

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