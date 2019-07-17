ТОП-5 украинских звезд, которые обожают фаст-фуд

В День хот-дога знаменитости признались, что порой не против вкусно покушать

17 июля в США празднуют Национальный день хот-дога! Праздник был создан еще в 50-х годах. Американцы настолько любят фаст-фуд, что в стране действует Национальный совет по хот-догам и колбасам. Там следят за качеством продукции. Перед хот-догом или картошечкой фри действительно мало кто устоит. Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" узнали, кто из украинских звезд обожает полакомиться уличной едой, а кто ни за что не предаст диету.

Рыба с овощами или двойной чизбургер? Смотря на стройную Alyosha, даже подумать трудно, что звезда позволяет себе не слишком полезную пищу, но артистка поражает признанием.

"Вчера утром я поняла, что не ела уже два дня – забыла просто. И думаю, перед выступлением нужно что-то съесть. Попросила продюсера купить по дороге мне чизбургер, а потом перезвонила и сказала – возьми два", – поделилась Alyosha за кулисами праздничного концерта "З Днем нарождення, Україно!".

Певица Alyosha Фото: instagram.com/alyoshasinger

Зажигательные RUMBERO'S тоже иногда не сдерживаются. Схема каждый раз одна и та же.

"Когда водитель в нашем рум-рум-бас объявляет: "Сейчас подъезжаем к заправке", – мы все такие – ага, значит, сейчас обязательно будут хот-доги, или кто-то из балета закажет, а тебе тоже захочется – слюнки текут. Поэтому порой грешим", – рассказал участник группы RUMBERO'S Амадор Лопес.

А еще оказалось, что хот-доги занимают особое место в жизни племянницы Софии Ротару, певицы Sonya Kay. Вот это да, как можно есть фаст-фуд и быть такой стройной?!

"Я обожаю хот-доги и хлеб. Если есть мясо и хлеб, все – я покорена!", – признается Sonya Kay.

Племянница Софии Ротару Sonya Kay Фото: instagram.com/sonyakayofficial

А вот Екатерину Бужинскую хот-догом или чизбургером не соблазнить. Певица нашла свое любимое блюдо уличной кухни.

"Я была в Голландии, где едят селедку на хлебушке с огурцом – это очень вкусно, мне понравилось!" – комментирует певица Екатерина Бужинская в эфире "Ранку з Україною".

Павел Зибров тоже любит фаст-фуд, но на людях есть позволить себе не может – имидж сдерживает.

"Эти куриные крылышки и картофель жаренный-пережаренный третий раз в этом масле – иногда так хочется. С удовольствием это делаю, но на меня смотрит народ. И как это – в Павла Зиброва не влезает этот бутерброд здоровенный. Здесь помидорка капает, там вылезает сыр, а тут на усы падает колбаса какая-то", – поделился народный артист Украины Павел Зибров в эфире телеканала "Украина".

Павел Зибров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Однако, каким бы вкусным ни был фаст-фуд, звезды напоминают, почему часто лакомиться хот-догами не стоит.

"Потом действительно с желудком могут быть проблемы, поэтому мы стараемся употреблять правильную пищу – что-то жиденькое или гречку, например", – говорит Амадор Лопес, участник группы RUMBERO'S.

Alyosha хотя и поразила признанием о любви к быстрой еде, но все же признается:

"Я те два чизбургера съела перед выступлением, а оно просто камнем стало, и было довольно тяжело. Я поняла, что лучше перетерпеть и уже нормально поесть, а не в каких-то быстрых ресторанах", – комментирует артистка.

Звезда права. Фаст-фуд, если и хорошо, то только время от времени и небольшими порциями.

К слову, сегодня мы рассказали, как выбрать качественный хот-дог.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что Alyosha рассказала о сложных отношениях с братом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram