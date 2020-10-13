ТОП-5 украинских звезд, которых преследовали безумные незнакомцы

Узнайте, кто из наших звезд столкнулся с неадекватными фанатами

Многие голливудские звезды сталкивались с неадекватными поклонниками, которые писали письма, преследовали и даже наведывались к ним домой! К сожалению, украинские знаменитости – не исключение.

Среди наших селебритис есть несколько звезд, которые не побоялись и рассказали о своих преследователях публично, как это сделала певица Анна Добрыднева.

Сегодня.Lifestyle собрали пять украинских певиц, которые столкнулись с безумными поклонниками.

Анна Добрыднева

Певица некоторое время скрывала этот факт, но сегодня решила раскрыть всю правду – вот уже несколько лет за ней следит неадекватный человек. Незнакомец слал сообщения Анне и даже намекал на то, что он всегда знает местонахождение певицы.

"Единственное, чего я не знаю, это то, как он выглядит. Как-то поймала себя на мысли, что всматриваюсь с подозрением в каждого прохожего. Поняла, что превращаюсь в параноика. Появилась сильная тревога. Ведь не знаю, что в голове у этого шизофреника", – рассказывает Анна.

Анна Добрыднева Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Злата Огневич

Историю Златы, наверное, знает вся страна – некоторое время артистке не давал спать спокойно безумный сталкер, который преследовал ее, караулил у дома и вел себя очень неадекватно.

В марте 2019 года он напал на Злату возле ее дома, после чего артистка публично рассказала об этой истории.

"К счастью, рядом был мой водитель, мы вызвали полицию, и этого неадекватного человека забрали. Но что будет дальше, я теперь не знаю, потому что ему известен мой адрес, и я никак не могу защитить себя", – призналась Злата Огневич.

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Слава Каминская

В августе 2019 года Слава Каминская призналась, что уже много лет ее преследует неизвестный мужчина. Так, по словам звезды, на тот момент мужчина продолжительное время писал ей в соцсетях и даже угрожал. Позже он попытался вломиться в квартиру Славы Каминской.

Певица Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Jerry Heil

В одном из интервью молодая певица Jerry Heil призналась, что не так давно сменила место жительства из-за того, что неадекватный незнакомец вычислил, где она живет.

"Он писал и пишет довольно часто. Всегда была какая-то адекватная информация, то книжечку сбросит, то еще что-то. И тут мне приходит информация о моем адресе, проложенный на карте маршрут и фото моего балкона. Среди шести корпусов найти мой балкон на 21 этаже – это надо постараться!" – рассказала певица в интервью программе "Світське життя".

Певица Jerry Heil Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Христина Соловий

Безумный поклонник певицы Христины Соловий не только пытался сблизиться с артисткой, но и срывал ее концерты, устроив кибератаку. Об этом звезда совсем недавно рассказала на своей странице в Facebook.

"С июля 2018 моя жизнь превратилась в сплошной оголенный нерв и возникла угроза моего существования как артистки. За этим все время стоял один человек, который называл себя моим ярым поклонником. Звучит смешно, но таким образом, он хотел обратить на себя мое внимание, стать другом и работать в моей команде. Целых два года я и моя команда находились под киберпрессингом. Сначала были бот-атаки на мои соцсети. Распространение моих личных данных. В конце концов – блокировка онлайн продажи билетов на все мои концерты. В результате атак, два из них мы отменили совсем, а еще на три зрители смогли купить только 30% билетов. Сегодня "горячий поклонник" находится под стражей, ему грозит лишение свободы", – пишет артистка.

Певица Христина Соловий Фото: instagram.com/soloviyka

Напомним, певица Гайтана рассказала об отношениях, из-за которых ей пришлось нанять телохранителя.

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