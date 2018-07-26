ТОП-7 неожиданных фактов о Мике Джаггере

Солисту The Rolling Stones исполняется 75

Мик Джаггер. Фото: Getty

Сегодня, 26 июля, 75 лет исполняется легендарному британскому рок-музыканту, продюсеру, и вокалисту рок-группы The Rolling Stones. Мы подобрали семь самых интересных и неожиданных фактов об артисте.

Мик Джаггер Фото: instagram.com/mickjagger

Мик не любит чувствовать себя старым, поэтому своих внуков он просит называть его по имени. В 26 лет певец заявил о том, что он уйдет из музыки, когда ему исполнится 33. У Джаггера восемь детей от пяти разных женщин, пятеро внуков и один правнук. Старшей дочери артиста в ноябре этого года исполнится 48, а младшему ребенку – нет еще и двух лет. Недвусмысленные движения на концертах перед многотысячной публикой, агрессия, энергичность, а иногда кривляние — все это сделало Джаггера одним из самых популярных рокер современности. У группы Maroon5 даже есть композиция под названием "Move like Jagger" ("Двигаюсь, как Джаггер"). К его 60-летнему юбилею королева Елизавета II посвятила Джаггера в рыцари. Артиста арестовывали за хранение наркотиков, но ему удалось избежать тюремного заключения. В 2012 году журналист Кристофер Андерсон написал книгу "Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger" (Мик: бешеная жизнь сумасшедшего гения Джаггера), в которой рассказал о том, что у Джаггера был роман с другой звездой поколения – Дэвидом Боуи. В книге описываются воспоминания тогдашней девушки Джаггера Энджи, которая якобы застала музыкантов в одной постели. Впрочем, ни один из троих участников описываемых событий не подтвердил подлинность написанного

Несмотря на то, то музыканту – 75, он активно ведет профиль в Instagram. Там он публикует фото из повседневной жизни, а также архивные снимки с группой:

Фото: instagram.com/mickjagger Фото: instagram.com/mickjagger Фото: instagram.com/mickjagger Фото: instagram.com/mickjagger Фото: instagram.com/mickjagger Фото: instagram.com/mickjagger Фото: instagram.com/mickjagger Фото: instagram.com/mickjagger Фото: instagram.com/mickjagger 1/9

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