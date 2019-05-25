ТОП-7 ярких выступлений на слепых прослушиваниях "Голос. Діти-4"

26 мая на телеканале 1+1 состоится долгожданная премьера шоу "Голос. Діти-5"

ТОП-7 ярких выступлений на слепых прослушиваниях «Голос. Діти-4» Фото: Канал "1+1"

26 мая, в 21:00 на телеканале 1+1 состоится долгожданная премьера "Голос. Діти-5". Телезрителей ждет знакомство c талантливыми юными вокалистами со всех уголков Украины и других стран. Накануне первого выпуска слепых прослушиваний, предлагаем вспомнить выступления участников прошлого сезона, которые покорили всю страну.

Победительница "Голос. Діти-4" Данэлия Тулешева из Казахстана приехала на проект всего через полтора года, после того, как начала заниматься вокалом. Данелия исполняла песню "Stone Cold" певицы Деми Ловато и произвела настоящий фурор. На YouTube-канале проекта выступление Данэлии собрало более 38 миллионов просмотров. Девочка развернула все 4 кресла и выбрала команду мультиартиста Monatika.

Звездный тренер четвертого сезона Наталья Могилевская прокомментировала, что это было лучшее, она слышала в истории проекта: "Эта девочка поцелована Богом, это дарование, уникальный ребенок. Ради таких как ты, мы здесь".

Напомним, что в начале этого года Данелия прошла в третий тур The world's best на американском телеканала CBS и растрогала до слез Дрю Бэрримор.

Запомнилась телезрителям и Вероника Коваленко, которая не пропускала ни одного кастинга "Голос. Діти", но в четвертом сезоне вышла на главную сцену страны впервые. Вокалистка исполнила песню "Тает лед" группы "Грибы", которая зазвучала по-новому. Девочка развернула все тренерские кресла. Вероника пошла в команду Monatika и дошла до этапа "Песня за жизнь", а ее выступление на слепых прослушиваниях набрало YouTube-канале 16 миллионов просмотров.

Еще одно из самых запоминающихся выступлений на слепых прослушиваниях принадлежит тринадцатилетней Софии Лозиной из Киева. Девочка исполнила песню "Human", певца Rag'n'Bone Man и аккомпанировала себе на синтезаторе. Юная вокалистка стала участницей команды "Время и Стекло" и дошла до этапа "Песня за жизнь". Ее первое выступление на проекте набрало на YouTube больше 7 миллионов просмотров.

Лиза Яковенко, девочка с необычным голосом из Луцка, исполнила песню "I put a spell on you" певицы Энни Леннокс. Звездные тренера до последнего не могли определить на сцене поет мальчик или девочка. Выступление Лизы поразило всех зрителей, ведь девочка обладает уникальным голосом и конечно же, развернула кресла всех тренеров. Юная вокалистка выбрала команду Натальи Могилевской и заняла второе место в проекте, а ее первое выступление на шоу посмотрели в сети больше 2,5 миллионов раз.

Полина Пильх из Днепропетровска исполнила песню "Cheap Thrills" певицы Sia и заняла последнее свободное место в команде "Время и Стекло". Тренера отметили необычную манеру исполнения песни. На YouTube-канале ее выступление набрало больше 2 миллионов просмотров. Из проекта Полина выбыла на этапе "Бои".

Десятилетняя Дарина Красновецкая три раза приходила на кастинг, но ей так и не удавалось выйти на сцену. В четверном сезоне юная вокалистка выступила с песней "1944" певицы Джамалы, и попала в команду Monatik, которого растрогала до слез. Девочка покинула проект после "Боев", но первое выступление Дарины впечатлило зрителей и набрало 1,5 миллиона просмотров на YouTube-канале.

Покорила главную сцену страны и Полина Павлющенко из Минска, которая пела очень взрослую и сложную песню "Кукушка" группы "Кино". Девочка не успела выступить в третьем сезоне, но в "Голос. Діти-4" вышла на сцену и покорила звездных тренеров и телезрителей. Полина Павлющенко участвовала в команде Monatika, и выбыла из шоу на этапе "Бои", но ее выступление на YouTube набрало больше миллиона просмотров.

Смотрите новые невероятные выступления маленьких вокалистов с сильными голосами уже в это воскресенье, в 21:00 на телеканале 1+1.

Еще больше интересных выступлений и ярких вокалистов можно увидеть в новом сезоне "Голос. Діти-5" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1".

Напомним, что ранее мы рассказывали, что будет в первом выпуске шоу "Голос. Діти-5".

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