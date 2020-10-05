Топ-модель Эльза Хоск рассекретила пол будущего ребенка

"Ангел" Victoria’s Secret беременна первенцем

На днях "ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск сообщила о беременности. Вскоре 31-летняя топ-модель рассекретила пол малыша, которого ждет от своего бойфренда Тома Дейли.

Будущая мама наслаждается беременностью и публикует в своем Instagram-аккаунте кадры из новой фотосессии. На снимках модель позирует в нижнем белье и джинсах, демонстрируя округлившийся живот.

Модель Эльза Хоск беременна Фото: instagram/hoskelsa

Эльза не стала держать в тайне подробности своей личной жизни, как это делают другие знаменитости, и рассекретила пол ребенка.

"Девочка!" – поделилась с фанатами Хоск.

Ранее стало известно, что фэшн-блогер Кьяра Ферраньи беременна во второй раз.

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