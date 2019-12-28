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"Топ-модель по-украински" 3 сезон: названо имя победительницы

Узнайте, кто стал победительницей 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Кто стал победительницей в шоу Топ-модель по-украински 3 сезон
Кто стал победительницей в шоу Топ-модель по-украински 3 сезон
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В пятницу, 27 декабря, состоялся финальный выпуск шоу Топ-модель по-украински 3 сезон. Узнайте имя победительницы в нашем материале.

В финал проекта попали две участницы – это Наталья и Мальвина. По словам ведущей шоу Аллы Костромичевой, обе участницы – достойны победы, они прошли огромный путь.

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Но прежде, чем назвать имя победительницы, на грандиозный финал собрались все 17 участниц 3 сезона. Девушки снова прошлись по подиуму. Причем, состоялось сразу два дефиле.

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Подитоживая, Наташа на проекте повзрослела, научилась проявлять эмоции, позировать, а также дефилировать. А Мальвина пережила во время съемок личную трагедию – у нее умер отец. Однако девушка не сдалась, и после похорон вернулась на проект, чтобы доказать, что даже молодые мамы из сел могут достигать успеха.

Итак, победительницей шоу "Топ-модель по-украински" 3 сезон названо Мальвину!

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Напомним, ранее мы писали, кто стал победителем кулинароного шоу "МастерШеф" 9 сезон.

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