"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в десятом выпуске

За право остаться на проекте соревновались Катя Чечеленко и Лиза Бескровная

"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 10 выпуске Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В эту пятницу, 1 ноября, состоялся самый мистический выпуск шоу "Топ-модель по-украински", который не спас от влета еще одну участницу. Далее в материале читайте, как прошел десятый эфир ТМПУ.

Смотрите драматическую историю супермодели Твигги:

Десятый выпуск "Топ-модель по-украински" был посвящен Хэллоуину. Конкурсанткам пришлось сразиться с темными силами и созданиями потустороннего мира. Для первого задания – фотосессии в лесу, модели перевоплотились в ведьм. Алла Костромичева заставила девушек варить зелья и даже летать на метлах.

"Топ-модель по-украински": 10 выпуск Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Вторым заданием стала еще одна фотосессия, в ходе которой конкурсантки стали русалками. В свои сети они утащили участников предыдущего сезона ТМПУ Дмитрия Топоринского, Егора Степаненко, Диму Сукача и Дениса Ковалева.

"Топ-модель по-украински": 10 выпуск Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Третьим заданием было дефиле в образе богини Лады. Еще задолго до появления греческих богов этнические украинцы черпали вдохновение из этого фольклорного образа. Лада – богиня гармонии, красоты и хранительница семейного очага.

По мнению экспертов, худшими на этой неделе были Катя Чечеленко и Лиза Бескровная. Заданием "Последнего шанса" для девушек стала тематическая фотосессия. Номинантки позировали на коне в образах украинских амазонок.

Обе были уверены в своей победе, но номинация оказалась фатальной именно для Лизы. Она и покинула шоу навсегда.

Елизавета Бескровная Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Кто покинул шоу "Топ-модель по-украински" на прошлой неделе, читайте здесь.

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