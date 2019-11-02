Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в десятом выпуске

За право остаться на проекте соревновались Катя Чечеленко и Лиза Бескровная

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:38
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 10 выпуске
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 10 выпуске
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В эту пятницу, 1 ноября, состоялся самый мистический выпуск шоу "Топ-модель по-украински", который не спас от влета еще одну участницу. Далее в материале читайте, как прошел десятый эфир ТМПУ.

Смотрите драматическую историю супермодели Твигги:

Десятый выпуск "Топ-модель по-украински" был посвящен Хэллоуину. Конкурсанткам пришлось сразиться с темными силами и созданиями потустороннего мира. Для первого задания – фотосессии в лесу, модели перевоплотились в ведьм. Алла Костромичева заставила девушек варить зелья и даже летать на метлах.

"Топ-модель по-украински": 10 выпуск
"Топ-модель по-украински": 10 выпуск
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Вторым заданием стала еще одна фотосессия, в ходе которой конкурсантки стали русалками. В свои сети они утащили участников предыдущего сезона ТМПУ Дмитрия Топоринского, Егора Степаненко, Диму Сукача и Дениса Ковалева.

"Топ-модель по-украински": 10 выпуск
"Топ-модель по-украински": 10 выпуск
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Третьим заданием было дефиле в образе богини Лады. Еще задолго до появления греческих богов этнические украинцы черпали вдохновение из этого фольклорного образа. Лада – богиня гармонии, красоты и хранительница семейного очага.

По мнению экспертов, худшими на этой неделе были Катя Чечеленко и Лиза Бескровная. Заданием "Последнего шанса" для девушек стала тематическая фотосессия. Номинантки позировали на коне в образах украинских амазонок.

Обе были уверены в своей победе, но номинация оказалась фатальной именно для Лизы. Она и покинула шоу навсегда.

Елизавета Бескровная
Елизавета Бескровная
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Кто покинул шоу "Топ-модель по-украински" на прошлой неделе, читайте здесь.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в восьмом выпуске Яркие костюмы и зажигательные танцы: как прошел концерт Оли Поляковой в Киеве Оборотни, вампиры и ведьмы: как прошел десятый выпуск "Танців з зірками 2019"
шоу топ-модель Топ-модель по-украински
Реклама

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Полякова ошарашила признанием, как увела мужа из семьи
Полякова ошарашила признанием, как увела мужа из семьи
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Обережно,
Обережно, "вбивці" стилю: експерти заборонили носити ці речі

Популярные статьи

Вчера, 11:30Events

Выходные дни и праздники в ноябре 2019 года в Украине

Вчера, 10:37Fun

Порода собак резко подорожала из-за заявления Дональда Трампа

Вчера, 09:18Fun

Муж снял на видео доказательства измены жены: "Покажу твоей матери"

31 октябряШоу-бизнес

"Похорошел после женитьбы": Потап поделился снимком с Настей Каменских на отдыхе

31 октябряFun

Таможенники показали фото духов, которые нельзя брать в ручную кладь

31 октябряFun

31 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

31 октябряШоу-бизнес

"Не помню себя такой": Слава Каминская показала себя до пластики

30 октябряEvents

Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

30 октябряFun

30 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

30 октябряТехно

Xiaomi Mi Note 10 первым в мире получит 108 МП фотокамеру

30 октябряШоу-бизнес

"Три месяца не могли поставить диагноз": Маша Ефросинина о болезни 15-летней дочери

30 октябряFun

Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки

30 октябряEvents

Когда Хэллоуин 2019 отмечается в Украине и мире

30 октябряШоу-бизнес

Официальное заявление: Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами лейбла

30 октябряШоу-бизнес

"Я влюблена": откровенное признание Натальи Могилевской о личной жизни

30 октябряПсихология

Когда ничего не получается: восемь правил, которые должен знать каждый

Новости партнеров

Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных - СМИ
Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных - СМИ
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Как правильно пить воду, чтобы живот оставался плоским
Как правильно пить воду, чтобы живот оставался плоским