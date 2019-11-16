"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в двенадцатом выпуске

В номинацию попали Настя и Амина

"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 12 выпуске Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В эту пятницу, 15 ноября, состоялся двенадцатый выпуск шоу "Топ-модель по-украински". И хотя на прошлой неделе проект не покинула ни одна из участниц, на этот раз в номинацию попали Анастасия Рудая и Амина Досимбаева. Кто из девушек разочаровал экспертов, читайте далее.

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В 12 выпуске "Топ-модели по-украински" конкурсантки примеряли на себя наряды изящной моды 19 века. Они позировали перед камерой в пышных юбках, корсетах и чулках.

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Второе задание от Аллы Костромичевой перенесло моделей в мир, где правят женщины. Участницам нужно было управлять своим партнером – обнаженным мужчиной, при этом показывая свой характер. Снимки должны были получиться провокационными, но не агрессивными . С заданием не справился никто из девушек, а звездный эксперт и вовсе покинула площадку, посчитав, что конкурсантки не прислушиваются к советам и критике.

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В 12 выпуске "Топ-модель по-украински" в номинацию на вылет попали Настя Рудая и Амина Досимбаева. Их конкурентки на проекте делали ставки на рыжую, а Алла Костромичева отметила, что Амина давно перестала бороться за место в "Топ-модели по-украински".

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Финальным заданием для номинанток на вылет стало дефиле. Насте и Амине нужно было собрать свой лук на ходу. Первой вышла Амина, которая "искупалась" в блестках, но слегка неуверенно, как это отметила судья проекта. Настя прошлась по подиуму второй и вызвала у Аллы более яркие эмоции.

Так, в 12 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" покинула Амина Досимбаева.

Амина Досимбаева | Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Ранее мы писали, как прошел 11 выпуск "Топ-модели по-украински".

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