"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в пятнадцатом выпуске
Участницы отправились в командировку в Турцию
В эту пятницу, 6 декабря, состоялся пятнадцатый выпуск шоу "Топ-модель по-украински", из которого ранее ушла Настя Рудая. На этот раз в номинацию попали Катя Чечеленко и Дарина Герасимчук, но проект покинула только одна девушка.
Смотрите драматическую историю знаменитой супермодели Твигги:
На 15 неделе участницы реалити "Топ-модель по-украински" отправились в Турцию. Но отдых девушкам только снится. За несколько недель до финала им приходится работать все больше и настойчивее.
Так, эксперты программы приготовили для моделей несколько необычных заданий, которые проверили участниц на прочность. На испытании у Владимира Демчинского и Аллы Костромичевой девушки синхронно дефилировали под водой, что для Мальвины, которая панически боится воды, стало настоящим испытанием.
Сергей Никитюк открыл для моделей настоящее турецкое чудо – город Памуккале, популярный своими минеральными бассейнами-травертинами. Девушки позировали для рекламы курорта в белоснежных шубах под палящим солнцем.
Еще одна фотосессия подарила участницам ТМПУ незабываемые впечатления – они позировали на воздушных шарах!
По результатам первой недели в Турции определились два аутсайдера – Катя Чечеленко и Дарина Герасимчук. Если до этого выпуска все девушки, которые попадали в номинацию, еще боролись за право остаться на проекте в испытании "Последний шанс", то в Турции правила реалити изменились.
Так как девушек осталось всего пять, номинаций больше не будет. Эксперты сразу должны выбрать самую слабую участницу. На этой неделе ею стала 16-летняя школьница из небольшого городка в Хмельницкой области Дарина Герасимчук.
О подробностях 14 выпуска шоу "Топ-модель по-украински" мы писали здесь.
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