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"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в пятнадцатом выпуске

Участницы отправились в командировку в Турцию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 15 выпуске
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 15 выпуске
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В эту пятницу, 6 декабря, состоялся пятнадцатый выпуск шоу "Топ-модель по-украински", из которого ранее ушла Настя Рудая. На этот раз в номинацию попали Катя Чечеленко и Дарина Герасимчук, но проект покинула только одна девушка.

Смотрите драматическую историю знаменитой супермодели Твигги:

На 15 неделе участницы реалити "Топ-модель по-украински" отправились в Турцию. Но отдых девушкам только снится. За несколько недель до финала им приходится работать все больше и настойчивее.

Так, эксперты программы приготовили для моделей несколько необычных заданий, которые проверили участниц на прочность. На испытании у Владимира Демчинского и Аллы Костромичевой девушки синхронно дефилировали под водой, что для Мальвины, которая панически боится воды, стало настоящим испытанием.

INSTAGRAM

Сергей Никитюк открыл для моделей настоящее турецкое чудо – город Памуккале, популярный своими минеральными бассейнами-травертинами. Девушки позировали для рекламы курорта в белоснежных шубах под палящим солнцем.

Еще одна фотосессия подарила участницам ТМПУ незабываемые впечатления – они позировали на воздушных шарах!

INSTAGRAM

По результатам первой недели в Турции определились два аутсайдера – Катя Чечеленко и Дарина Герасимчук. Если до этого выпуска все девушки, которые попадали в номинацию, еще боролись за право остаться на проекте в испытании "Последний шанс", то в Турции правила реалити изменились.

Так как девушек осталось всего пять, номинаций больше не будет. Эксперты сразу должны выбрать самую слабую участницу. На этой неделе ею стала 16-летняя школьница из небольшого городка в Хмельницкой области Дарина Герасимчук.

Дарина Герасимчук
Дарина Герасимчук
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

О подробностях 14 выпуска шоу "Топ-модель по-украински" мы писали здесь.

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