"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в седьмом выпуске
Девушки перебрались из казармы в модельный дом
В пятницу, 11 октября, состоялся седьмой выпуск шоу "Топ-модель по-украински". На этой неделе девушки перебрались в модельный дом, а еще одна участница навсегда покинула шоу.
После выселения из общежития и переезда в шикарный новый дом, участницам "Топ-модель по-украински" предстояло выполнить первое задание Аллы Костромичевой и Сергея Никитюка – провести показ нижнего белья и создать контент для своих аккаунтов в Instagram. К слову, для этого девушкам выдали всего один смартфон.
Показать уверенное дефиле, как и опубликовать качественный контент, получилось далеко не у всех конкурсанток. Поэтому Алла Костромичева дополнительно провела для участниц специальную лекцию, где проанализировала их страницы Instagram.
Далее девушек ждала фотосессия в мыльных пузырях. У каждой из моделей было по три попытки сделать выигрышный кадр не только для портфолио, но и для ленты в соцсетях. Впрочем, вторая съемка, с кошками, далась участницам шоу проще.
Под угрозой вылета на этой неделе оказались зачинщицы большинства ссор на проекте – Катя Куличенко (Тетя Мотя) и Настя Леухина (ХТЗ). Эксперты "Топ-модель по-украински" предложили девушкам извиниться перед другими участницами, которых они обидели. Шоу покинула Анастасия Леухина.
Ранее мы писали, кто покинул проект "Топ-модель по-украински" на прошлой неделе.
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