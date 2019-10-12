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"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в седьмом выпуске

Девушки перебрались из казармы в модельный дом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:11
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 7 выпуске
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 7 выпуске
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В пятницу, 11 октября, состоялся седьмой выпуск шоу "Топ-модель по-украински". На этой неделе девушки перебрались в модельный дом, а еще одна участница навсегда покинула шоу.

После выселения из общежития и переезда в шикарный новый дом, участницам "Топ-модель по-украински" предстояло выполнить первое задание Аллы Костромичевой и Сергея Никитюка – провести показ нижнего белья и создать контент для своих аккаунтов в Instagram. К слову, для этого девушкам выдали всего один смартфон.

INSTAGRAM

Показать уверенное дефиле, как и опубликовать качественный контент, получилось далеко не у всех конкурсанток. Поэтому Алла Костромичева дополнительно провела для участниц специальную лекцию, где проанализировала их страницы Instagram.

"Топ-модель по-украински" 3 сезон
"Топ-модель по-украински" 3 сезон
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Далее девушек ждала фотосессия в мыльных пузырях. У каждой из моделей было по три попытки сделать выигрышный кадр не только для портфолио, но и для ленты в соцсетях. Впрочем, вторая съемка, с кошками, далась участницам шоу проще.

Под угрозой вылета на этой неделе оказались зачинщицы большинства ссор на проекте – Катя Куличенко (Тетя Мотя) и Настя Леухина (ХТЗ). Эксперты "Топ-модель по-украински" предложили девушкам извиниться перед другими участницами, которых они обидели. Шоу покинула Анастасия Леухина.

Анастасия Леухина
Анастасия Леухина
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Ранее мы писали, кто покинул проект "Топ-модель по-украински" на прошлой неделе.

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