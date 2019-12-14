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"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в шестнадцатом выпуске

Узнайте, какая участница не дошла до финала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 16 выпуске
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 16 выпуске
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В эту пятницу, 13 декабря, состоялся 16 выпуск шоу "Топ-модель по-украински", из которого неделю ранее выгнали Дарину Герасимчук. Узнайте, кто из девушек покинул проект на этот раз.

Шестнадцатая неделя на "Топ-модель по-украински" была колоритной и экзотической. В первом конкурсе девушки дефилировали верхом на верблюдах в шелковых платьях турецкого производства.

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В солнечном и таинственном Стамбуле Алла Костромичева удивила участниц ТМПУ приятной новостью: их пригласили в апартаменты настоящего турецкого султана! Но моделей не пустили в святая святых Турции просто так. Им предстояло пройти пробы на роль в турецком сериале по мотивам знаменитой Роксоланы. Роль оказалась под силу далеко не всем красавицам.

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Напомним, что на проекте "Топ-модель по-украински" остались всего четыре девушки. В номинацию этим вечером попали двое из них – Наташа и Чечела. Анна Костромичева устроила им новое испытание: каждая должна была объяснить экспертам, почему именно она достойна остаться на шоу.

Наташу Масловскую судьи считают безэмоциональной, а Чечела, по их мнению, не умеет сдерживать эмоции и слажено работать с людьми. По решению экспертов шоу "Топ-модель по-украински" в 16 выпуске покинула Чечела (Катя Чечеленко).

Катя Чечела Чечеленко
Катя Чечела Чечеленко
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В полуфинал ТМПУ проходят Мальвина Чукля, Катя Куличенко и Наташа Масловская.

Ранее мы писали, что Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу.

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