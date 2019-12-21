"Топ-модель по-украински" 3 сезон: названы имена финалисток

Узнайте, кто из девушек оказался в финале шоу

"Топ-модель по-украински" 3 сезон Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В эту пятницу, 20 декабря, состоялся 17 выпуск шоу "Топ-модель по-украински". На этой неделе участницы продолжают познавать. Более того, девушек ожидал сюрприз – поездка на яхте.

Отдых в такой атмосфере должен был расслабить девушек ведь впереди их ждало самое откровенное задание сезона. Участниц облачили в привлекательное белье, а лицо им прикрыли масками. Главная задача – показать эротику, но не перейти грань пошлости, девушки так боялись перегнуть палку, что получилось все очень скучно и эксперты не смогли определить лучшую девушку.

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После этого участницы отправились в аквапарк для фотосессии. Спускаясь с горки, они должны были сделать два эмоциональных кадра: один просто в движении, а другой уже внизу. Катя и Мальвина справилась с заданием. Не получилось выполнить все условия лишь у Натальи.

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Но на этом испытание не закончилось – Мальвина и Катя перешли на другой этап. Обе девушки справились отлично. Но лучшей эксперты назвали Катю. И под конец полуфинала девушки должны были принять участие в фотосессии в роли принцесс с определенной специей. Наталья позировала с куркумой, Катя – с мятой, а Мальвина – с красным перцем.

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Эксперты не смогли сделать выбор и поэтому в финал прошли три девушки – Мальвина Чукля, Катя Куличенко и Наталья Масловская.

Также узнайте, кто покинул проект в шестнадцатом выпуске "Топ-модель по-украински".

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