Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Топ-модель по-украински" 3 сезон: названы имена финалисток

Узнайте, кто из девушек оказался в финале шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
"Топ-модель по-украински" 3 сезон
"Топ-модель по-украински" 3 сезон
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В эту пятницу, 20 декабря, состоялся 17 выпуск шоу "Топ-модель по-украински". На этой неделе участницы продолжают познавать. Более того, девушек ожидал сюрприз – поездка на яхте.

Отдых в такой атмосфере должен был расслабить девушек ведь впереди их ждало самое откровенное задание сезона. Участниц облачили в привлекательное белье, а лицо им прикрыли масками. Главная задача – показать эротику, но не перейти грань пошлости, девушки так боялись перегнуть палку, что получилось все очень скучно и эксперты не смогли определить лучшую девушку.

INSTAGRAM

После этого участницы отправились в аквапарк для фотосессии. Спускаясь с горки, они должны были сделать два эмоциональных кадра: один просто в движении, а другой уже внизу. Катя и Мальвина справилась с заданием. Не получилось выполнить все условия лишь у Натальи.

INSTAGRAM

Но на этом испытание не закончилось – Мальвина и Катя перешли на другой этап. Обе девушки справились отлично. Но лучшей эксперты назвали Катю. И под конец полуфинала девушки должны были принять участие в фотосессии в роли принцесс с определенной специей. Наталья позировала с куркумой, Катя – с мятой, а Мальвина – с красным перцем.

INSTAGRAM

Эксперты не смогли сделать выбор и поэтому в финал прошли три девушки – Мальвина Чукля, Катя Куличенко и Наталья Масловская.

Также узнайте, кто покинул проект в шестнадцатом выпуске "Топ-модель по-украински".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в шестнадцатом выпуске "Топ-модель по-украински": кто покинул проект в пятнадцатом выпуске "Топ-модель по-украински": кто покинул проект в четырнадцатом выпуске
шоу-бизнес топ-модель Топ-модель по-украински
Реклама

Новости партнеров

Ирина Круг случайно засветила все свои прелести
Ирина Круг случайно засветила все свои прелести
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Как выбрать и что приготовить из тыквы: вкусные рецепты
Как выбрать и что приготовить из тыквы: вкусные рецепты
Загитова на шоу «Вечерний Ургант» произнесла за 16 минут 137 слов
Загитова на шоу «Вечерний Ургант» произнесла за 16 минут 137 слов
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 10 рецептов на любой вкус

Вчера, 13:26Психология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

Вчера, 11:52Fun

20 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 09:39Wellness

Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

19 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 знаков, которым повезет в карьере

19 декабряШоу-бизнес

Екатерина Бужинская обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому: видео

19 декабряFun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

19 декабряFun

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

19 декабряFun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

19 декабряFun

Похудевшую на 96 кг женщину не узнала родная мать: фото преображения

19 декабряFood

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками: рецепт на Новый год

19 декабряFun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

19 декабряEvents

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряШоу-бизнес

"Голос країни 10": названо имя третьего звездного тренера шоу

18 декабряСтиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

18 декабряСтиль

Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

Новости партнеров

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
"Ложись в клинику": поклонники отвернулись от Борисовой
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Мишина сделала заявление о романе с разведенным Остапчуком
Мишина сделала заявление о романе с разведенным Остапчуком
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Рецепт лечо из красного болгарского перца
«Надоело уже!»: сын Стоцкой вспылил из-за сравнения с Киркоровым
«Надоело уже!»: сын Стоцкой вспылил из-за сравнения с Киркоровым
«Устал от вранья»: «сват» Добронравов готов судиться
«Устал от вранья»: «сват» Добронравов готов судиться
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых