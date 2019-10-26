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"Топ-модель по-украински": кто покинул проект вдевятом выпуске

На этой неделе в номинацию отправили двух лучших подруг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:17
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 9 выпуске
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 9 выпуске
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В эту пятницу, 25 октября, зрители увидели девятый выпуск шоу "Топ-модель по-украински", из которого ранее вылетела Ярина Самарик. На этот раз в номинацию попали две лучшие подруги, но только одна из них покинула проект. Кто – узнайте далее в материале.

На этот раз эксперты шоу "Топ-модель по-украински" отправили в номинацию двух девушек 18-летнюю Марго Верховцеву и 22-летнюю Амину Досимбаеву. Именно они провалили неделю партнерства и не нашли общий язык с другими участницами.

Судьбу номинанток решила фотосессия с использованием хромакея – девушки позировали на фоне космоса, дома с призраками и даже дракона.

По мнению Аллы Костромичевой, хуже всех с заданием справилась Гоша. Она и поехала домой.

Маргарита Верховцева
Маргарита Верховцева
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

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шоу топ-модель алла костромичева Топ-модель по-украински
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