ТОП откровенных декольте на вечеринке Vanity Fair Oscars Party

В Лос-Анджелесе завершилась долгожданная церемония вручения премии "Оскар-2018" и уже отшумели звездные вечеринки после церемонии. На них пришло множество гостей. Главную "афте-пати", то есть вечеринку после "Оскара", устраивал журнал Vanity Fair.

Некоторые звезды порадовали своими нарядами с соблазнительными декольте. Модель Эмили Ратаковски предстала в наряде от Zac Posen. Актриса Оливия Манн выбрала платье от Andrew GN.

Певица Рита Ора облачилась в прозрачное плате от Rita Ora wore a Zuhair Murad. Супруга американского актера Ченнинга Татума Дженна Татум очаровала своим образом, надев платье Pamella Roland. Актриса Айла Фишер выбрала элегентное платье от Alex Perry.

Звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот позировала фотографам в платье от Armani Prive.























Оливия Манн Оливия Манн Айла Фишер Айла Фишер Эмили Ратаковски Эмили Ратаковски с супругом Рита Ора Рита Ора Дженна Татум Дженна Татум Дженна Татум

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов.

Напомним, супермодель Кендалл Дженнер поразила глубиной декольте на вечеринке после "Оскара".