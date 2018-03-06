ТОП откровенных декольте на вечеринке Vanity Fair Oscars Party

Сегодня, 14:34

4 марта Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Оскар-2018" 

Эмили Ратаковски Фото: AFP
Эмили Ратаковски Фото: AFP

В Лос-Анджелесе завершилась долгожданная церемония вручения премии "Оскар-2018" и уже отшумели звездные вечеринки после церемонии. На них пришло множество гостей. Главную "афте-пати", то есть вечеринку после "Оскара", устраивал журнал Vanity Fair.

Некоторые звезды порадовали своими нарядами с соблазнительными декольте. Модель Эмили Ратаковски предстала в наряде от Zac Posen. Актриса Оливия Манн выбрала платье от Andrew GN.

Певица Рита Ора облачилась в прозрачное плате от Rita Ora wore a Zuhair Murad. Супруга американского актера Ченнинга Татума Дженна Татум очаровала своим образом, надев платье Pamella Roland. Актриса Айла Фишер выбрала элегентное платье от Alex Perry.

Звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот позировала фотографам в платье от Armani Prive.

  • Оливия Манн
  • Оливия Манн
  • Айла Фишер
  • Айла Фишер
  • Эмили Ратаковски
  • Эмили Ратаковски с супругом
  • Рита Ора
  • Рита Ора
  • Дженна Татум
  • Дженна Татум
  • Дженна Татум
Оливия Манн
Оливия Манн
Айла Фишер
Айла Фишер
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски с супругом
Рита Ора
Рита Ора
Дженна Татум
Дженна Татум
Дженна Татум

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов. 

Напомним, супермодель Кендалл Дженнер поразила глубиной декольте на вечеринке после "Оскара".
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