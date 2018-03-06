ТОП откровенных декольте на вечеринке Vanity Fair Oscars Party
4 марта Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Оскар-2018"
В Лос-Анджелесе завершилась долгожданная церемония вручения премии "Оскар-2018" и уже отшумели звездные вечеринки после церемонии. На них пришло множество гостей. Главную "афте-пати", то есть вечеринку после "Оскара", устраивал журнал Vanity Fair.
Некоторые звезды порадовали своими нарядами с соблазнительными декольте. Модель Эмили Ратаковски предстала в наряде от Zac Posen. Актриса Оливия Манн выбрала платье от Andrew GN.
Певица Рита Ора облачилась в прозрачное плате от Rita Ora wore a Zuhair Murad. Супруга американского актера Ченнинга Татума Дженна Татум очаровала своим образом, надев платье Pamella Roland. Актриса Айла Фишер выбрала элегентное платье от Alex Perry.
Звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот позировала фотографам в платье от Armani Prive.
Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов.
Напомним, супермодель Кендалл Дженнер поразила глубиной декольте на вечеринке после "Оскара".
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