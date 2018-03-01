Топлес и с новым молодым бойфрендом: 47-летняя Наоми Кэмпбелл украсил обложку GQ

Сегодня, 15:43

Модель подтвердила свой новый роман

Наоми Кэмпбелл. Фото: AFP
Наоми Кэмпбелл. Фото: AFP

47-летняя знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл украсила обложку британского GQ. На фото звезда позирует не одна, а со своим новым бойфрендом, 35-летним рэпером Sketpa (настоящее имя Джозеф Джуниор Аденуга), тем самым подтвердив с ним роман.

Слухи об их отношениях появились еще в конце января, но теперь все карты раскрыты и парочка решила сняться в откровенной фотосессии для журнала.

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Фото: instagram.com/britishgq

Сама модель решила заинтриговать поклонников: сначала она опубликовала обрезанный снимок, где можно увидеть только руку ее нового возлюбленного с тату, а позже разместила и целое фото, но сразу же удалила его. Теперь же, когда многие западные СМИ уже успели написать об этом, Наоми снова разместила фото на своей странице.

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Фото: instagram.com/britishgq

Напомним, ранее мы сравнивали образы Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс на вечеринке VogueЛегендарные модели примерили два ярких и противоположных образа: Наоми надела белый кружевной наряд из перьев и стала "белым лебедем" вечеринки, в то время как Кейт Мосс была леди в черном.

Также Наоми Кэмпбелл высказалась о моде на "голые" селфи. 

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Источник:

"Сегодня"

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