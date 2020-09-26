Трагедия в Чугуеве: украинские звезды выразили слова соболезнования семьям погибших
В пятницу, 25 сентября, под Харьковом разбился самолет с курсантами на борту
В пятницу, 25 сентября, в Чугуеве упал военный самолет Ан-26 с курсантами Харьковского национального университета воздушных сил Украины. В результате авиакатастрофы погибли 25 человек, а еще двое госпитализированы. Позднее стало известно, что второй курсант скончался в госпитале.
26 сентября в Украине объявлено Днем траура. Звезды шоу-бизнеса, среди которых Святослав Вакарчук, Потап, MONATIK и многие другие, выразили соболезнование близким и семьям погибших, опубликовав в социальных сетях немногословные посты.
Потап
Леся Никитюк
"Это такая трагедия. Мои соболезнования родным и близким, всех погибших на борту самолета", – написала ведущая.
Святослав Вакарчук
"Ужасная трагедия на Харьковщине. При посадке разбился военный самолет... Искренние соболезнования семьям, близким погибших. Сейчас необходимо полное, всестороннее и своевременное расследование обстоятельств трагедии. Важно знать правду о том, что произошло", – считает лидер "ОЭ".
Злата Огневич
аlyona аlyona
"С криком в груди вселенная затихла, когда хоронят молодых... Больно, грустно. Мои соболезнования родным и близким", – написала исполнительница.
Юрий Ткач
Катя Осадчая
"Ужасная трагедия. Соболезнования родным погибших", – написала ведущая.
Настя Каменских
"Вечная память! Мои соболезнования родным и близким погибших", – высказалась певица в сторис.
Надя Дорофеева
MONATIK
"Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Ужасная трагедия. вечная память", – написал в публикации артист.
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