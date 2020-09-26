Трагедия в Чугуеве: украинские звезды выразили слова соболезнования семьям погибших

В пятницу, 25 сентября, под Харьковом разбился самолет с курсантами на борту

В пятницу, 25 сентября, в Чугуеве упал военный самолет Ан-26 с курсантами Харьковского национального университета воздушных сил Украины. В результате авиакатастрофы погибли 25 человек, а еще двое госпитализированы. Позднее стало известно, что второй курсант скончался в госпитале.

26 сентября в Украине объявлено Днем траура. Звезды шоу-бизнеса, среди которых Святослав Вакарчук, Потап, MONATIK и многие другие, выразили соболезнование близким и семьям погибших, опубликовав в социальных сетях немногословные посты.

Потап

Скриншот: instagram.com/realpotap

Леся Никитюк

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

"Это такая трагедия. Мои соболезнования родным и близким, всех погибших на борту самолета", – написала ведущая.

Святослав Вакарчук

Скриншот: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

"Ужасная трагедия на Харьковщине. При посадке разбился военный самолет... Искренние соболезнования семьям, близким погибших. Сейчас необходимо полное, всестороннее и своевременное расследование обстоятельств трагедии. Важно знать правду о том, что произошло", – считает лидер "ОЭ".

Злата Огневич

Скриншот: instagram.com/stories/zlata.ognevich

аlyona аlyona

Скриншот: instagram.com/alyona.alyona.official

"С криком в груди вселенная затихла, когда хоронят молодых... Больно, грустно. Мои соболезнования родным и близким", – написала исполнительница.

Юрий Ткач

Скриншот: instagram.com/stories/yuriy_tkach

Катя Осадчая

Скриншот: instagram.com/stories/kosadcha

"Ужасная трагедия. Соболезнования родным погибших", – написала ведущая.

Настя Каменских

Скриншот: instagram.com/stories/kamenskux

"Вечная память! Мои соболезнования родным и близким погибших", – высказалась певица в сторис.

Надя Дорофеева

Скриншот: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

MONATIK

Скриншот: instagram.com/monatik_official

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Ужасная трагедия. вечная память", – написал в публикации артист.

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