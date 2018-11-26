Травести-дива Монро показала, как выглядела в 16 лет

Знаменитость поделилась архивным изображением

Травести-дива Монро. Фото: instagram.com/monritta

Травести-дива Монро, которая показала свою "трансформацию", поделилась с поклонниками архивным фото юношеских времен. На странице в Instagram Монро выложила снимок, где предстает в 16-летнем возрасте.

Как рассказала артистка, это изображение было сделано на студенческий билет. На фотографии Монро изображена до своих перевоплощений, и позирует, когда была парнем по имени Александр. Поклонники отметили, что в юности Монро выглядела очень мило.

Так Монро выглядела в 16 лет Фото: instagram.com/monritta

"Класс! Кудряшки", "Какая прелесть! Чудные кучеряшки", "Блин, ну красота юная", "Красивая, ещё и мудрая! Чертовка", "Мама и папа не скупились! Красивый ребенок" – комментируют фото юзеры.

Сейчас Монро выглядит так Фото: instagram.com/monritta

Один из фолловеров поинтересовался у Монро, "когда к ней пришло 100-процентное понимание, что она – другая". На что травести-дива ответила: "Сложнее было понять, что я такая же, как все и заслуживаю тех же чувств и уважения, как все!".

Напомним, несколько лет назад Монро откровенно рассказала о прошлом и призналась, как из парня Саши трансформировалась в травести-диву. По словам артистки, первый выход на сцену в качестве зажигательной Монро состоялся в сентябре 1999 года.