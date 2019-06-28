Травмированный Сергей Притула поздравил украинцев с Днем Конституции

Накануне известный шоумен сломал ногу

Сергей Притула поздравил украинцев с Днем Конституции Фото: instagram.com/siriy.ua.fan

Известный шоумен, ведущий, а также новоиспеченный политик Сергей Притула поздравил украинцев с Днем Конституции, находясь в клинике. Фото с больничной койки артист опубликовал сегодня, 28 июня, в своем Instagram.

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Напомним, что на днях стало известно о том, что Сергей Притула травмировал ногу. В социальной сети ведущий написал, что у него самый сложный перелом из всех возможных.

Несмотря на сложную травму Притула не унывает. На снимке, опубликованном в Инстаграм, шоумен запечатлен с широкой улыбкой на лице, хоть и находясь в больничной палате. В руке Сергей держит желто-голубую книгу – печатный экземпляр Конституции Украины.

"С Днем Конституции, друзья! Чтите Основной Закон, – лаконично подписал фото Притула.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, а баллотироваться в Раду не передумал. "Насчет всего остального без изменений – настроение хорошее, в Парламент баллотируюсь, книги читаю, вам крепкого здоровья желаю", – сказал Сергей.

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