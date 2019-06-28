Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Травмированный Сергей Притула поздравил украинцев с Днем Конституции

Накануне известный шоумен сломал ногу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
Сергей Притула поздравил украинцев с Днем Конституции
Сергей Притула поздравил украинцев с Днем Конституции
Фото: instagram.com/siriy.ua.fan

Известный шоумен, ведущий, а также новоиспеченный политик Сергей Притула поздравил украинцев с Днем Конституции, находясь в клинике. Фото с больничной койки артист опубликовал сегодня, 28 июня, в своем Instagram.

Смотрите также: Сергей Притула рассказал невероятные волонтерские истории

Напомним, что на днях стало известно о том, что Сергей Притула травмировал ногу. В социальной сети ведущий написал, что у него самый сложный перелом из всех возможных.

Несмотря на сложную травму Притула не унывает. На снимке, опубликованном в Инстаграм, шоумен запечатлен с широкой улыбкой на лице, хоть и находясь в больничной палате. В руке Сергей держит желто-голубую книгу – печатный экземпляр Конституции Украины. 

Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

"С Днем Конституции, друзья! Чтите Основной Закон, – лаконично подписал фото Притула.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, а баллотироваться в Раду не передумал. "Насчет всего остального без изменений – настроение хорошее, в Парламент баллотируюсь, книги читаю, вам крепкого здоровья желаю", – сказал Сергей.

Ранее мы публиковали ТОП-5 самых популярных гугл-запросов о Сергее Притуле.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Сергей Притула ложится на операцию: что известно о состоянии шоумена “Спасибо, что ты такой!”: Леся Никитюк трогательно поздравила Притулу с днем рождения Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб: видеообращение
ведущий Сергей Притула День Конституции
Реклама

Новости партнеров

7 желаний мужчины, которые должны быть под запретом в отношениях
7 желаний мужчины, которые должны быть под запретом в отношениях
Снимки со свадьбы российского певца Лазарева удивили фататов
Снимки со свадьбы российского певца Лазарева удивили фататов
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»

Популярные статьи

Сегодня, 15:52Шоу-бизнес

ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей

Вчера, 15:45Food

Как приготовить кабачковый торт с сыром: пошаговый рецепт

Вчера, 09:55Техно

Смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи

Вчера, 09:27Fun

27 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:10Fun

Сердючка, Кароль и зайцы: в сети высмеяли банкноту в 1000 гривен

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

26 июняСтиль

Модные челки 2019: ТОП-5 вариантов

26 июняШоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

26 июняШоу-бизнес

Самые родные: Алина Гросу показала свадебные фото с родителями

26 июняFun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

26 июняШоу-бизнес

В СМИ распространили фейковую новость о состоянии здоровья Анджелины Джоли

26 июняFood

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

26 июняСтиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

26 июняFun

"Это правда!" Женщина описала 27 минут жизни после клинической смерти

26 июняТехно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

26 июняПсихология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

Новости партнеров

6 деталей, помогающие понять, что перед вами одинокая женщина
6 деталей, помогающие понять, что перед вами одинокая женщина
Всего две пары по знаку Зодиака могут быть самыми счастливыми
Всего две пары по знаку Зодиака могут быть самыми счастливыми
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
7 привычек, благодаря которым женщина поднимается в глазах мужчин
7 привычек, благодаря которым женщина поднимается в глазах мужчин
Алибасова отравили Шукшины: что вырвалось из уст сестры продюсера
Алибасова отравили Шукшины: что вырвалось из уст сестры продюсера
Трасса будущего - такое покрытие заменит асфальт
Трасса будущего - такое покрытие заменит асфальт
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь