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Требовал выкуп и спровоцировал ДТП: у MELOVIN возник серьезный конфликт с таксистом

Сегодня, 11:34

Певцу пришлось вызывать сотрудников полиции

Популярный украинский певец MELOVIN, который ранее высказался о лицемерии в украинском шоу-бизнесе, попал в неприятную ситуацию с таксистом. О своем происшествии, которое закончилось вызовом полиции, исполнитель рассказал на официальной странице в Instagram.

По словам артиста, выходя из такси, из кармана выпал мобильный телефон. Обнаружив пропажу, MELOVIN позвонил водителю и договорился, что тот привезет телефон.

Украинский певец MELOVIN
Украинский певец MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

"Думаю, отлично, порядочный, возьму да и финансово (скажу спасибо). Но тут, голос водителя резко меняется и он твердит, что он в каком-то телефонном центре и готов его продать на запчасти, и его сохранность зависит от гонорара, который я предложу. А это оказалась почти половина стоимости гаджета. После услышанного, стало не по себе не от цены, а от хамства, наглости угроз и манипуляций", — рассказал Melovin.

Украинский исполнитель пытался обратиться в службу такси, чтобы разрешить этот конфликт, но ему не смогли помочь и артист согласился на требования водителя.

Интервью с MELOVIN смотрите в этом видео:

"Мы договорились о встрече с таксистом, чтобы хотя бы каким-то образом вернуть телефон. Ничего не предвещало беды! Взяв телефон в руки, диалог с таксистом о более адекватной сумме не привел нас ни к чему хорошему. Водитель счел адекватным сесть в свою машину и въехать в нашу, в которой мы сидели. Резко вышел и начал справлять нужду прямо возле машины", — шокирует рассказом певец.

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Он вызвал полицию, чтобы они разобрались в ситуации и зафиксировали факт аварии. По словам певца, были составлены протоколы, а водителя увезли в участок. Через некоторое время его вернули обратно, он сел в свою машину такси и уехал. Также певец утверждает, что таксист вел себя без уважения, говорил, что у него есть связи.

Ранее коллега артиста TARABAROVA также поделилась неприятной историей – исполнительница убегала от таксиста через всю улицу.

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