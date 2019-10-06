Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Трэвис Скотт прокомментировал свое расставание с Кайли Дженнер

Рэпера обвиняют в изменах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:23
Трэвис Скотт прокомментировал слухи о своих изменах Кайли Дженнер
Трэвис Скотт прокомментировал слухи о своих изменах Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/travisscott/

После новости о том, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались, в сети начали искать доказательство измен рэпера. Накануне исполнитель впервые прокомментировал разрыв со знаменитой миллиардершей.

В Insta-сторис 28-летний рэпер сделал первое публичное заявление. "Это действительно влияет, когда ты видишь лживые слова, сказанные о тебе. Повторяю еще раз: эти все неправдивые истории о том, что я изменял, просто не соответствуют действительности. Сосредоточение внимания на жизни, музыке и семье сейчас — вот что реально", – написал Трэвис.

Фото: instagram.com/travisscott/

Ранее его экс-девушка Кайли Дженнер написала похожее в социальной сети: "Мы с Трэвисом в хороших отношениях, и сейчас наша главная задача – Сторми. Наша дружба и наша дочь – в приоритете".

А вот поклонники пары принялись за собственное "расследование". Пользователи сети уверены, что рэпер изменял маме своего ребенка с Insta-селебрити Кайли с Рожан Кар, также известный как YungSweetRo.

Рожан Кар
Рожан Кар
Фото: instagram.com/yungsweetro/

Девушка, до которой дошли эти слухи, отрицает свою связь с Трэвисом Скоттом. "Пожалуйста, прекратите распространять ложь и оставьте его, ее и меня в покое, потому что это влияет на реальную жизнь. Спасибо", – сказала она.

Недавно Кайли Дженнер официально прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Майли Сайрус подловили за поцелуем с известным певцом: видеофакт Джиджи Хадид после двух месяцев романа рассталась с бойфрендом - СМИ Кайли Дженнер после расставания с Трэвисом Скоттом провела вечер с экс-бойфрендом: видео
отношения измена расставание Кайли Дженнер Трэвис Скотт
Реклама

Новости партнеров

Сколько лет детям Леры Кудрявцевой
Сколько лет детям Леры Кудрявцевой
Скандальне весілля Собчак дійшло до глави РПЦ:
Скандальне весілля Собчак дійшло до глави РПЦ: "Відлучити!"
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов

Популярные статьи

Вчера, 16:29Шоу-бизнес

Джамала обнажила стальной пресс и рассказала о краже

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

"Нужен маленький Потап": поклонники подозревают Каменских в беременности

4 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

4 октябряTravel

Остров с шестью жителями признан лучшим в мире

4 октябряFun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

4 октябряШоу-бизнес

Ани Лорак приехала в Киев и прогулялась по Подолу: фото

4 октябряFun

Странное явление в небе увидели жители Чили: фото и видео

4 октябряПсихология

Какие имена приносят успех: научный ответ

4 октябряFood

Что приготовить на завтрак из яиц: топ-5 оригинальных рецептов

4 октябряFun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

4 октябряFun

День животных 2019: забавные фото, как бы выглядело кино с котами в главных ролях

4 октябряFun

Девушка оскандалилась из-за "крошечного бикини" на фото

3 октябряТехно

Suzuki создала самые милые автомобили в мире: фото

3 октябряFun

Жених перед роскошной свадьбой сбежал от беременной невесты

3 октябряШоу-бизнес

Подготовка к фотосессии: дочь Анастасии Заворотнюк заинтриговала публику

3 октябряFun

Забавное ограбление котами холодильника попало на видео

Новости партнеров

"Навіщо? Про що жити?": слова Заворотнюк приголомшили багатьох
Сколько детей у Марии Порошиной?
Сколько детей у Марии Порошиной?
55-летняя Оксана Байрак впервые стала мамой? Первое фото малыша
55-летняя Оксана Байрак впервые стала мамой? Первое фото малыша
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Так ли полезны гранаты, как мы думаем?
Так ли полезны гранаты, как мы думаем?
5 вещей, которые вы никогда не должны делать со своей кожей
5 вещей, которые вы никогда не должны делать со своей кожей