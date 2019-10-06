Трэвис Скотт прокомментировал свое расставание с Кайли Дженнер

Рэпера обвиняют в изменах

Трэвис Скотт прокомментировал слухи о своих изменах Кайли Дженнер Фото: instagram.com/travisscott/

После новости о том, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались, в сети начали искать доказательство измен рэпера. Накануне исполнитель впервые прокомментировал разрыв со знаменитой миллиардершей.

В Insta-сторис 28-летний рэпер сделал первое публичное заявление. "Это действительно влияет, когда ты видишь лживые слова, сказанные о тебе. Повторяю еще раз: эти все неправдивые истории о том, что я изменял, просто не соответствуют действительности. Сосредоточение внимания на жизни, музыке и семье сейчас — вот что реально", – написал Трэвис.

Фото: instagram.com/travisscott/

Ранее его экс-девушка Кайли Дженнер написала похожее в социальной сети: "Мы с Трэвисом в хороших отношениях, и сейчас наша главная задача – Сторми. Наша дружба и наша дочь – в приоритете".

А вот поклонники пары принялись за собственное "расследование". Пользователи сети уверены, что рэпер изменял маме своего ребенка с Insta-селебрити Кайли с Рожан Кар, также известный как YungSweetRo.

Рожан Кар Фото: instagram.com/yungsweetro/

Девушка, до которой дошли эти слухи, отрицает свою связь с Трэвисом Скоттом. "Пожалуйста, прекратите распространять ложь и оставьте его, ее и меня в покое, потому что это влияет на реальную жизнь. Спасибо", – сказала она.

Недавно Кайли Дженнер официально прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом.

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