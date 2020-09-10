Тревога и панические атаки: Жизель Бюндхен удивила поклонников заявлением
Модель долго боролась с недугом
Знаменитая бразильская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Жизель Бюндхен откровенно рассказала подписчикам о своих проблемах. Оказалось, что звезда долгое время страдала от панических атак и тревожного состояния. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Жизель написала пост, где описала свое состояние, в котором она находилась долгое время, и процесс борьбы с ментальным недугом.
"На собственном опыте убедилась, что нет ничего постоянного. Иногда легкое напоминание о том, что плохие чувства в конечном итоге уйдут, может стать маяком надежды. Беспокойство может казаться всепоглощающим, и иногда нам нужен поддерживающий толчок, который поможет вырваться из этого порочного круга", – пишет Жизель.
Модель также уточнила, что она тяжело переживала панические атаки, поэтому решила обратиться за помощью.
"В такие моменты могут помочь семья, друзья и специалисты, а также – инструменты для дыхания и медитации. Самое главное – не быть инертным и искать альтернативы. Жизнь – наш величайший дар, и каждый день того стоит", – написала Бюндхен.
В комментариях к публикации поклонники модели поддержали ее и пожелали Жизель гармонии в жизни.
Напомним, недавно Жизель Бюндхен исполнилось 40 лет. Сегодня.Lifestyle вспомнили ее самые яркие и стильные выходы на подиуме и красных дорожках.
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