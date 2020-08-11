Три поколения: Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с мамой и дочкой

Актриса очаровала поклонников семейным снимком

47-летняя голливудская актриса Гвинет Пэлтроу на своей странице в Instagram показала редкое фото со своей мамой, также актрисой Блайт Даннер и 16-летней дочерью Эппл.

Для фотосессии Гвинет выбрала черное платье в горошек, ее мать облачилась в платье цвета фуксии, а Эппл, как и мама надела наряд с принтом polka dot, только белого цвета. Пэлтроу не стала подписывать фото, а лишь добавила три сердечка в описании к публикации.

В комментариях к фото подписчики Гвинет написали ей сотни комплиментов: "Какие красивые", "Красавицы", "Так похожи", "Три поколения, невероятно", "Какие вы все красивые", "Замечательные девушки".

Гвинет Пэлтроу с мамой и дочкой Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

"Красивые три поколения", – написала знаменитая модель Наоми Кэмпбелл в комментарии под снимком.

Также публикацию прокомментировала американская актриса Риз Уизерспун: "Мне очень нравится".

Отметим, что фотосессия прошла в рамках рекламной кампании модного бренда Гвинет Пэлтроу – Goop.

Как ласково называют своих любимых звезды – смотрите в видеосюжете:

Напомним, Гвинет Пэлтроу вспомнила о тяжелом разрыве с Брэдом Питтом. Ранее Гвинет Пэлтроу показала редкий снимок со своими детьми.

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