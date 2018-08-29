Три звезды: Вера Брежнева засветилась в компании Джастина Бибера и его невесты

Певица показала селфи с американскими знаменитостями на своей странице в Instagram

Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa

Известно, что на данный момент знаменитая певица и актриса Вера Брежнева находится в Лос-Анджелесе, так как ее старшая дочь Соня учится в США и готовится к выпускному году. Артистка активно делится с поклонниками снимками из солнечной Калифорнии. Так, на последнем фото Вера появилась в компании знаменитого певца Джастина Бибера с его будущей супругой Хейли Болдуин. Певица сделала селфи с американскими звездами и выложила фото на своей странице в Instagram.

"Triple hollywood smile)) ну или тройная голливудская улыбка) привет Соняше))", – подписала фото Брежнева, отметив в посте старшую дочь. Судя по геолокации, артистка встретила Джастина и Хейли где-то в Беверли-Хиллз.

Вера Брежнева, Джастин Бибер и Хейли Болдуин Фото: instagram/ververa

Поклонники явно не ожидали такой встречи, впрочем как и сама Вера, и не сдержали эмоций в комментариях: "Огоооо, классная фотография", "Какой страшный Бибер", "Это Джастин?", "Такие простые, спокойно и радостно улыбаются! К нашим "звёздам" на хромой козе не подъедешь", "Какие все красивые!", "Что с бибером? эти усы не красят его, наоборот придают бомжатский вид, при всём уважении", "Кто-то завидует тебе, а я завидую Джастину и Хейли, так как у них теперь есть фото с тобой".

Напомним, ранее Вера Брежнева показала шикарную фигуру в мини-шортах. Также мы писали, что певица рассказала о своих предпочтениях в косметике.