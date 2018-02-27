Триумф MONATIK на премии YUNA: певец проникновенно обратился к поклонникам

По настоящему добрым и особенным моментом церемонии награждения YUNA 2018 стало выступление трехкратного победителя этого года – MONATIK. Впервые артист, известный масштабными танцевальными постановками, предстал перед зрителем в новом образе и зачитал проникновенное послание в будущее своим слушателям.

В своем музыкальном послании MONATIK затронул самые сокровенные темы – доброту, честность, умение прощать и, конечно же, любовь. Открыто и искренне он обратился в будущее к своим самым близким людям, но так, что каждый зритель нашел в сказанных словах что-то близкое и родное для себя.

"Жизнь настолько быстротечна и насыщена разными событиями, что порой не успеваешь запомнить важные моменты. Для меня песни, как фотографии. Именно поэтому я решил запечатлеть все важные моменты и выводы, что происходят внутри моей головы на сегодняшний день. Я это сделал для того, чтобы донести их своим близким. Тем, кто дороже всего"

За наполнение номера отвечал режиссер-постановщик MONATIK – Денис Стульников.

В этом году на церемонии награждения YUNA 2018 MONATIK получил награды в трех номинациях: Лучший исполнитель, Лучшее концертное шоу (Vitamin D) и Лучший клип (Vitamin D).

Напомним, в клипе на песню "То, от чего без ума" MONATIK решил вернуть всем поклонникам то самое восторженное чувство из детства, когда оставался только ты, телевизор и приключения начинались.