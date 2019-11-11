"Трогательная и безмятежная": Елена Зеленская украсила обложку Vogue UA

Первая леди Украины позировала с мужем и детьми

Первая леди Украины Елена Зеленская Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Супруга президента Украины Елена Зеленская стала героиней масштабного проекта Vogue UA и украсила обложку декабрьского номера глянца. Первая леди рассказала о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.

Отметим, на некоторых снимках первая леди позировала с мужем Владимиром Зеленским и детьми – Александрой и Кириллом. По словам главного редактора Vogue UA Филиппа Власова, команда сделала сразу несколько обложек с Еленой Зеленской, дабы показать ее с разных сторон.

Официальный портрет Елены Зеленской на обложке Vogue UA Фото: vogue.ua

Елена и Владимир Зеленские с детьми Фото: vogue.ua

Первая леди Елена Зеленская Фото: vogue.ua

"Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной – строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и обаятельную. Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю, и для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта – его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни", – комментирует Филипп Власов.

Ранее мы также писали, что Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской.

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