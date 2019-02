Трогательная встреча звезд сериала "Друзья" на шоу Эллен Дедженерес

Актрисы встретились в студии, где воссоздали интерьер кофейни Central Perk

Кортни Кокс и Лиза Кудроу на шоу Эллен Дедженерес Фото: Instagram

Последний сезон культового американского сериала "Друзья" вышел в эфир 13 лет назад и многие актеры, сыгравшие главные с тех пор так и не виделись. Хоть сериал "Друзья" пока остается на сервисе Netflix, актеры пошли своими дорогами. И на днях телеведущая Эллен Дедженерес порадовала поклонников телешоу неожиданным сюрпризом.

Эллен пригласила в очередной выпуск своего шоу Кортни Кокс, чтобы поговорить с актрисой о ее новом проекте "Девять месяцев". Затем Эллен спросила, есть ли у звезды Instgaram-аккаунт и, получив отрицательный ответ, предложила его создать и сразу же сделать идеальное первое фото для соцсети.

Кортни Кокс и Лиза Кудроу на шоу Эллен Дедженерес Фото: Instagram

Так, в студии воссоздали интерьер легендарной кофейни Central Perk и пригласила в студию Лизу Кудроу. Кортни не смогла сдержать слез. "I'll be there for you", – процитировала слова из саундтрека к сериалу Лиза.

Напомним, Кортни Кокс хорошо дружит с Дженнифер Энистон, которая также снималась в "Друзьях". Кокс поддержала подругу во время тяжелого развода.

Смотрите видео об истории дружбы Дженнифер Энистон и Кортни Кокс:

