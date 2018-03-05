Трогательно до слез: Гэри Олдмен произнес речь на премии "Оскар-2018"

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" получил актер 59-летний Гэри Олдмен за роль в фильме "Темные времена". Фильм рассказывает о периоде времени, когда Черчилль, только став премьер-министром, столкнулся с самыми грозными временами в истории человечества, в том числе и Великобритании.

За победу в номинации "Лучшая мужская роль" также боролись актеры Тимоти Шаламе, Дэниэл Дэй-Льюис, Дэниэл Калуя, Дензел Вашингтон.

Фото: AFP

Гэри произнес довольно трогательную речь, выйдя на сцену за заветной статуэткой. По выступлению было видно, что Олдмен волновался. Актер поблагодарил всех своих коллег и друзей, а в конце речи растрогал публику: "Я также хочу поблагодарить мою маму за ее любовь и поддержку. Ей, кстати, 99 лет. Она сейчас дома, смотрит "Оскар" и переживает. Хочу обратиться к ней: мама, ставь чайник, я везу домой "Оскар!", – заключил актер.

Напомним, что Гэри Олдман сыграл во многих культовых фильмах: "Дракула", "Выстрелы в Далласе", "Пятый элемент", "Гарри Поттер и узник Азкабана" и других, но свою первую статуэтку актер получил только сейчас.





Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов.

Также с вдохновляющей речью выступила Фрэнсис Макдорманд, победившая в номинации "Лучшая женская роль"



