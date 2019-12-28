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Трогательный момент: маленькая дочь Анастасии Заворотнюк появилась на публике

Мила Чернышева появилась на публике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Актриса вместе со своей дочкой Милой и супругом Петром
Актриса вместе со своей дочкой Милой и супругом Петром
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, по информации СМИ, находится на реабилитации в результате борьбы с раком мозга. Лечение отбирает силы не только у самой актрисы, но и у ее близких. Тем не менее муж Анастасии Заворотнюк не прекращает работать, а все средства направлены на реабилитацию звезды.

Появилась информация, что семья Анастасии Заворотнюк едва сводит концы с концами:

Так, на днях фигурист Петр Чернышев выступил в рамках ледового шоу "Спящая красавица". В конце представления его партнерша Татьяна Навка пригласила на арену маленькую Милу. Петр Чернышев не мог скрыть эмоций и сразу бросился к дочери. По словам Татьяны, появление Милы стало сюрпризом для фигуриста.

На странице поддержки Анастасии Заворотнюк появилось видео трогательного момента, а также поздравление с премьерой.

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"Мы поздравляем Татьяну и Петра с самой волшебной ледовой премьерой! Шоу "Спящая красавица: Легенда двух королевств" вчера так ярко и красиво стартовало в Мегаспорте. И мы хотим поблагодарить всех зрителей за невероятно теплую и трогательную поддержку Петра и маленькой Милы. Спасибо всем за особенную атмосферу этого момента", – говорится в сообщении.

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Ранее мы также писали, что семья Заворотнюк назвала журналистов "моральными уродами".

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