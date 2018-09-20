Туфли-смурфики: сеть обсуждает странную обувь Ани Лорак

Поклонники артистки раскритиковали туфли певицы

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

На известную певицу Ани Лорак, которая недавно вызвала сочувствие у поклонников, снова обрушилась волна критики. Как артистка не старается, но ее наряды всегда вызывают у пользователей сети спорные мнения.

На сей раз Ани опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором позирует в элегантном удлиненном пиджаке, демонстрируя свои подтянутые ноги. Образ певица дополнила необычными синими туфлями с острым носком от Balenciaga, которые и вызвали разногласия у подписчиков: подходят они под стиль артистки или нет.

При этом Лорак процитировала притчу царя Соломона в подписи к снимку: "Обдумай стезю свою и пусть шаги твои будут тверды".

Ани Лорак Фото:Instagram/anilorak

"Сначала подумала, что она в бахилах медицинских", "Красиво! Только туфли большие!", "Туфли как из мультфильма, у утки такие были", "Мне кажется туфли не сюда", "Если это даже и последний писк моды, то это не значит, что оно тебе идёт. Иногда в зеркало смотреть на себя надо", "Прикольные туфли как у Дэйзи с утиных историй", "Вы прекрасны, а вот туфли – нет", "Смурфики", "На калоши похожи", – написали в комментариях подписчики.

Напомним, Ани Лорак впервые заговорила об измене мужа. Сейчас артистка активно гастролирует в России, она снимается в популярных шоу, куда ее очень часто приглашают в качестве звездной судьи.