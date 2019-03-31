Тур Rolling Stones отменили из-за болезни Мика Джаггера

Артист извинился перед фанатами

Мик Джаггер Фото: Getty Images

Знаменитый фронтмен легендарной группы Rolling Stones Мик Джаггер был вынужден отложить тур по США по Rolling Stones из-за болезни, сообщает Mirror. Врачи посоветовали 75-летнему рок-легенде заняться своим здоровьем. Также стало известно, что он нуждается в операции, и ему придется сделать перерыв как минимум на три месяца. Болезнь артиста была подтверждена медицинским осмотром, который ему пришлось пройти, чтобы отправиться в тур.

Мик Джаггер Фото: instagram.com/mickjagger

О том, что тура группы по США не будет сообщил и сам музыкант, написав в соцсетях обращение к поклонникам: "Я хочу извиниться перед поклонниками в США и Канаде. Ненавижу то, что я так вас подвожу. Я опустошен из-за того, что вынужден отложить турне. Приложу все силы к тому, чтобы как можно скорее вернуться на сцену".

Не уточняется, какого характера проблемы со здоровьем певца, однако уже стало известно, что Мику прописали отдельный режим питания и физических нагрузок.

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