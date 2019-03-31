Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тур Rolling Stones отменили из-за болезни Мика Джаггера

Артист извинился перед фанатами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:51
Мик Джаггер
Мик Джаггер
Фото: Getty Images

Знаменитый фронтмен легендарной группы Rolling Stones Мик Джаггер был вынужден отложить тур по США по Rolling Stones из-за болезни, сообщает Mirror. Врачи посоветовали 75-летнему рок-легенде заняться своим здоровьем. Также стало известно, что он нуждается в операции, и ему придется сделать перерыв как минимум на три месяца. Болезнь артиста была подтверждена медицинским осмотром, который ему пришлось пройти, чтобы отправиться в тур.

Мик Джаггер
Мик Джаггер
Фото: instagram.com/mickjagger

О том, что тура группы по США не будет сообщил и сам музыкант, написав в соцсетях обращение к поклонникам: "Я хочу извиниться перед поклонниками в США и Канаде. Ненавижу то, что я так вас подвожу. Я опустошен из-за того, что вынужден отложить турне. Приложу все силы к тому, чтобы как можно скорее вернуться на сцену".

Не уточняется, какого характера проблемы со здоровьем певца, однако уже стало известно, что Мику прописали отдельный режим питания и физических нагрузок. 

Ранее мы подготовили интересные факты о Мике Джаггере. Ранее Мик Джаггер расстался с 22-летней возлюбленной.

Смотрите видео об откровенных и шокирующих признаниях звезд:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Шикарное ранчо "поп-короля" выставили на продажу за "копейки" Названы имена хедлайнеров и участников фестиваля Atlas Weekend 2019 Джамала назвала главный плюс своей профессии
артист Rolling Stones мик джаггер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Известное лекарство признано смертельно опасным
Известное лекарство признано смертельно опасным
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут

Популярные статьи

Сегодня, 12:39Food

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

Сегодня, 12:36Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Сегодня, 08:30Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 13:21Техно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

Вчера, 11:31Шоу-бизнес

Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

Вчера, 10:45Шоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

Вчера, 09:34Техно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

Вчера, 07:00Wellness

Быстрая диета: четыре варианта экспресс-похудения

29 мартаТехно

Названы ТОП-10 лучших смартфонов весны

29 мартаFun

29 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 мартаТехно

Игра The Elder Scrolls Blades вышла для Android и iOS

29 мартаFun

Россиянка рассказала о жизни с "несуществующим размером груди"

29 мартаСтиль

Бриллиантовая брошь и шляпа с цветами: Елизавета II надела пастельно-салатовое пальто

29 мартаПсихология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

29 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: Рыбам стоит заняться собой, а Львам составить план действий на будущее

Новости партнеров

Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка
Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка
Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность
Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Прибавление! Жена Тиграна Кеосаяна ждет ребенка
Прибавление! Жена Тиграна Кеосаяна ждет ребенка
Минутная вкуснятина из доступных продуктов. Ленивый
Минутная вкуснятина из доступных продуктов. Ленивый "Хачапури"
Что будет, если есть что попало, но ежедневно делать планку
Что будет, если есть что попало, но ежедневно делать планку
"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)