"Твоей любимой": Али Лорак побаловала фанатов новым музыкальным сюрпризом

Певица презентовала новую аудиоработу

Известная певица Ани Лорак, которая недавно лишила части бизнеса своего бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу, выпустила новую аудиоработу под названием "Твоей любимой".

Авторами композиции выступили: музыку написал Евгений Лишафай, а слова певица написала с ним вместе. На обложке к песне Ани Лорак предстала в игривом образе. Правда, без одной туфли.

"Быть любимой – это желание каждой девушки. Такое простое желание, но так непросто найти то именно любовь. Пусть эта песня привлечет в вашу жизнь искреннюю, взаимную любовь!" – обратилась знаменитая исполнительница к своим поклонника.

Напомним, что после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак завела новые отношения с артистом Егором Глебом. Экс-супруг Ани Лорак тоже завел новые отношения, однако совсем недавно Мурат Налчаджиоглу расстался с девушкой.

Поводом для развода стали многочисленные измены со стороны турецкого бизнесмена. На данный момент у экс-супругов подрастает дочь София, которая часто видится с отцом.

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