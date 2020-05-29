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"Твоей любимой": Али Лорак побаловала фанатов новым музыкальным сюрпризом

Сегодня, 17:35

Певица презентовала новую аудиоработу

Известная певица Ани Лорак, которая недавно лишила части бизнеса своего бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу, выпустила новую аудиоработу под названием "Твоей любимой".

Авторами композиции выступили: музыку написал Евгений Лишафай, а слова певица написала с ним вместе. На обложке к песне Ани Лорак предстала в игривом образе. Правда, без одной туфли.

"Быть любимой – это желание каждой девушки. Такое простое желание, но так непросто найти то именно любовь. Пусть эта песня привлечет в вашу жизнь искреннюю, взаимную любовь!" – обратилась знаменитая исполнительница к своим поклонника.

Напомним, что после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак завела новые отношения с артистом Егором Глебом. Экс-супруг Ани Лорак тоже завел новые отношения, однако совсем недавно Мурат Налчаджиоглу расстался с девушкой.

Поводом для развода стали многочисленные измены со стороны турецкого бизнесмена. На данный момент у экс-супругов подрастает дочь София, которая часто видится с отцом.

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