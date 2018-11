Ты был супергероем для нас всех: Голливудские звезды скорбят по Стэну Ли

Легендарного творца киновселенной Marvel не стало в 95 лет

Голливудские звезды высказали соболезнования в связи с кончиной знаменитого создателя киновселенной Marvel Стэна Ли. На страницах в соцсетях легендарного сценариста и продюсера вспомнили Зои Салдана, которая играла Гамору в "Стражах галактики", Хью Джекман – Россомаха из "Людей Х", Роберт Дауни-младший – "Железный человек" и много других.

Зои Салдана (Гамора, "Стражи галактики")

"Сегодня мы потеряли одного из великих гениев. Стэн Ли, вы были вдохновением и супергероем для нас всех. Спасибо за то, что так много сделали, и дали нам все, к чему мы так стремились"

Райан Рейнольдс (Уэйд Уилсон, "Дедпул")

"Спасибо за все, Стэн"

Роберт Дауни-младший (Железный человек, "Мстители: Война бесконечности")

"Я обязан вам всем… Покойтесь с миром, Стэн"

Том Холланд ("Человек-паук")

"Сколько миллионов нас обязаны этому человеку. "Отец" Marvel сделал так много людей настолько невероятно счастливыми. Покойся с миром, Стэн"

Хью Джекман (Россомаха, "Люди Х")

"Мы потеряли творческого гения. Стэн Ли был первопроходцем во вселенной супергероев. Я горжусь тем, что был небольшой частью его наследия и помог экранизировать один из его персонажей"

