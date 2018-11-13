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Ты был супергероем для нас всех: Голливудские звезды скорбят по Стэну Ли

Легендарного творца киновселенной Marvel не стало в 95 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:26
Скарлетт Йоханссон и Стэн Ли. Фото: instagram.com/seriouslyscarlett
Скарлетт Йоханссон и Стэн Ли. Фото: instagram.com/seriouslyscarlett

Голливудские звезды высказали соболезнования в связи с кончиной знаменитого создателя киновселенной Marvel Стэна Ли. На страницах в соцсетях легендарного сценариста и продюсера вспомнили Зои Салдана, которая играла Гамору в "Стражах галактики", Хью Джекман – Россомаха из "Людей Х", Роберт Дауни-младший – "Железный человек" и много других.

Зои Салдана (Гамора, "Стражи галактики")

"Сегодня мы потеряли одного из великих гениев. Стэн Ли, вы были вдохновением и супергероем для нас всех. Спасибо за то, что так много сделали, и дали нам все, к чему мы так стремились"

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Зои Салдана и Стэн Ли
Фото: instagram.com/zoesaldana

Райан Рейнольдс (Уэйд Уилсон, "Дедпул")

"Спасибо за все, Стэн"

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Райан Рейнольдс поблагодарил Стэна Ли за все
Фото: instagram.com/vancityreynolds

Роберт Дауни-младший (Железный человек, "Мстители: Война бесконечности")

"Я обязан вам всем… Покойтесь с миром, Стэн"

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Роберт Дауни-младший и Стэн Ли
Фото: instagram.com/robertdowneyjr

Том Холланд ("Человек-паук")

"Сколько миллионов нас обязаны этому человеку. "Отец" Marvel сделал так много людей настолько невероятно счастливыми. Покойся с миром, Стэн"

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Том Холланд и Стэн Ли
Фото: instagram.com/tomholland2013

Хью Джекман (Россомаха, "Люди Х")

"Мы потеряли творческого гения. Стэн Ли был первопроходцем во вселенной супергероев. Я горжусь тем, что был небольшой частью его наследия и помог экранизировать один из его персонажей"

Крис Эванс (Капитан Америка)

"Никогда больше не будет такого, как Стэн Ли. Десятилетиями он обеспечивал как молодым, так и старым приключения, бегство, комфорт, уверенность, вдохновение, силу, дружбу и радость"

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Крис Эванс и Стэн Ли
Фото: instagram.com/teamcevans

Скарлетт Йоханссон (Черная Вдова, "Мстители")

"Спасибо за невероятные приключения, которые вы создали для нас. Моя любовь и поддержка друзьям и родственникам Стэна Ли"

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Скарлетт Йоханссон и Стэн Ли
Фото: instagram.com/seriouslyscarlett

Крис Хемсворт (Тор, "Мстители")

"Спасибо за невероятные приключения, которые вы создали для нас. Моя любовь и поддержка друзьям и родственникам Стэна Ли"

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Крис Хемсворт запомнил Стэна Ли таким
Фото: instagram.com/chrishemsworth

Напомним, что в понедельник, 12 ноября, из жизни ушел писатель, сценарист, творец легендарной киновселенной Marvel Стэн Ли. Продюсеру было 95 лет. Про его смерть сообщила дочь.

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Источник: "Сегодня"
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