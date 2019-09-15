"Ты – лучший муж": Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Сегодня младшему сыну принцессы Дианы исполнилось 35 лет
Сегодня, 15 сентября, младшему сыну принцессы Дианы, герцогу Сассекскому Гарри исполнилось 35 лет. Меган Маркл, которая оскорбила королеву Елизавету ІІ очередной выходкой, поздравила любимого супруга с днем рождения и показала его архивные фото.
Смотрите видео о скандальном интервью отца Меган Маркл:
Пост-открытка появился на странице герцогов Сассекских в Instagram. На снимках можно увидеть маленького Гарри с мамой, его юность, фото со старшим братом Уильямом, волонтерство, службу, а также свадьбу с Меган и крестины малыша Арчи Харрисона.
"Твоя работа над теми вещами, о которых ты заботишься, вдохновляет меня каждый день. Ты – лучший муж и потрясающий отец для нашего сына. Мы тебя любим. Счастливого дня рождения", – написала Меган Маркл возлюбленному.
Отметим, что на днях Меган Маркл летала в США без мужа и сына. Герцогиня оставила принца Гарри и малыша Арчи дома ради своей подруги Серены Уильямс.
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