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"Ты – лучший муж": Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения

Сегодня младшему сыну принцессы Дианы исполнилось 35 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:08
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Фото: Getty Images

Сегодня, 15 сентября, младшему сыну принцессы Дианы, герцогу Сассекскому Гарри исполнилось 35 лет. Меган Маркл, которая оскорбила королеву Елизавету ІІ очередной выходкой, поздравила любимого супруга с днем рождения и показала его архивные фото.

Смотрите видео о скандальном интервью отца Меган Маркл:

Пост-открытка появился на странице герцогов Сассекских в Instagram. На снимках можно увидеть маленького Гарри с мамой, его юность, фото со старшим братом Уильямом, волонтерство, службу, а также свадьбу с Меган и крестины малыша Арчи Харрисона.

INSTAGRAM

"Твоя работа над теми вещами, о которых ты заботишься, вдохновляет меня каждый день. Ты – лучший муж и потрясающий отец для нашего сына. Мы тебя любим. Счастливого дня рождения", – написала Меган Маркл возлюбленному.

Отметим, что на днях Меган Маркл летала в США без мужа и сына. Герцогиня оставила принца Гарри и малыша Арчи дома ради своей подруги Серены Уильямс.

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