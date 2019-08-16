"Ты мой мир": Софи Тернер сделала неожиданный сюрприз мужу

Звезда "Игры престолов" поздравила супруга с днем рождения

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: AFP

Звезда известного сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая в июне отгуляла с певцем Джо Джонасом пышную свадьбу, устроила новоиспеченному супругу неожиданный сюрприз в честь его дня рождения.

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15 августа голливудский актер отмечал свое 30-летие и в этот день давал концерт со своей группой Jonas Brothers в Вашингтоне, куда также пришла Софи Тернер и устроила ему праздник. Актриса поднялась на сцену с тортом и спела для мужа Happy Birthday.

Появление жены на сцене стало для музыканта настоящим удивлением! Джо публично поцеловал Софи, задул свечи и даже откусил кусочек праздничного торта. На своей странице в Instagram именинник опубликовал видео сюрприза.

15 Авг 2019 в 8:50 PDT INSTAGRAM (@joejonas)

"Я не мог и представить лучшего праздничного вечера! Большое спасибо! Лучше всего в день рождения – делать то, что я люблю с моей любовью", – написал звезда.

Ко всему, Софи Тернер опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с любимым и написала: "Ты мой мир".

Скриншот из соцсети

Ранее мы также писали, что актриса Софи Тернер устроила девичник на борту самолета. На вечеринке в Испании гостьи позировали в забавных разноцветных париках и ярких нарядах.

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