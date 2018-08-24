"Ты пьяная?": Настя Каменских удивила снимком в киевском кафе

Снимок артистки вызвал обсуждение в комментариях

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно хорошо отдохнула в Италии, удивила поклонников фотографией в Instagram. Звезда отметила день рождение своей подруге в одном из кафе Киева.

Настя Каменских с подругой Фото: instagram.com/kamenskux

Снимок артистки вызвал обсуждение в комментариях. Некоторые юзеры отметили, что Каменских "пьяная" и "без грима выглядит страшно". Однако большинство поклонников певицы все же ею восхищаются : "Красотка", "Супер", "Симпатичные", "Ви чарівні".

Напомним, Настя Каменских оконфузилась на фото в ванной. Артистка разместила в Instagram фотографию на фоне унитаза. Подписчики звезды начали иронизировать в комментариях под снимком: "Замечательное фото на фоне унитаза", "Насть, а унитаз там зачем?", "Унитаз получился красиво", "Ой, кажется, получился маленький конфуз".

Кроме этого, мы писали, что в сети "рассекретили" совместный отдых Насти Каменских и Потапа". Ранее Настя Каменских порадовала поклонников откровенными фото в купальниках.