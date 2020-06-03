"Ты соучастница преступления, мама": дочь Любови Успенской сделала резкое заявление

31-летняя Татьяна Плаксина высказалась о современном шоу-бизнесе

Дочь звезды российской эстрады Любови Успенской в очередной раз удивила подписчиков своим неоднозначным заявлением. Напомним, что 31-летняя Татьяна Плаксина после громкого скандала со своей звездной матерью улетела жить в Америку к отцу. Девушка обвиняла певицу в том, что та контролировала ее жизнь и даже душила один раз. Любовь была разбита такими заявлениями единственной дочери. Она отпустила Татьяну за океан и призналась – простить дочь она вряд ли сможет.

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Плаксина на данный момент ведет личную страницу в Instagram и время от времени публикует неоднозначные посты, а также видео, на которых рассказывает о своих переживаниях. Многие считают, что 31-летней дочери артистки нужна психологическая помощь.

Недавно Татьяна опубликовала очередной пост и снова высказалась в сторону Любови Успенской, а также заговорила о ценностях современного шоу-бизнеса.

Все о скандальном браке Любови Успенской узнайте в сюжете:

"Быдло правит балом, а вы танцуете для них. Вы продали свои жизни и жизни детей за деньги и их аплодисменты. Вы украли жизни своих детей, поэтому мы умираем. Мы лучше умрем, чем продадимся, как вы. Ты соучастница преступления, мама. Ты одна из вершин. Ты же королева, ты нажилась на деградации", – написала Татьяна.

Напомним, что Любовь Успенская после 30 лет брака разводится со своим супругом Александром Плаксиным, который многие годы ее шантажировал.

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