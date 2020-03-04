Тяжело больная Анастасия Заворотнюк отправилась в Италию – СМИ

Актриса находится в одной из итальянских клиник

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, по информации СМИ, проходит реабилитацию после тяжелой борьбы с раком мозга. Как обстоят дела сейчас и удалось ли звезде сериала "Моя прекрасная няня" избавиться от онкологии – родственники актрисы не сообщают. На Instagram-странице, созданной семьей Заворотнюк с целью информирования поклонников о ее состоянии, в 2020 году постов не появлялось.

Анастасия Заворотнюк больна раком Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В то же время появилась информация, что Анастасия Заворотнюк покинула московскую клинику. Якобы родственники перевезли ее в другое медучреждение. Многие поклонники и СМИ предполагают, что Анастасия Заворотнюк отправилась на реабилитацию в Италию. Об этом свидетельствуют фото дочери звезды, Анны Стрюковой, сделанные в Риме.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк улучшается. Подробности в сюжете:

Предположительно, Анна Стрюкова отправилась в Италию вместе со звездной мамой, чтобы поддерживать ее во время реабилитации. Однако стоит отметить, семья Анастасии Заворотнюк догадки публики не подтверждает, но и не опровергает, как это было с информацией о парезе и о том, что Петр Чернышов хочет развестись с актрисой.

Ранее мы также писали, что Сергей Соседов поделился последними новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк.

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