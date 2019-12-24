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Тяжело узнать! Cardi B удивила лицом без макияжа

Сценический look певицы отличается от образа из реальной жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:41
Хип-хоп певица Cardi B
Хип-хоп певица Cardi B
Фото: Getty Images

Популярная рэперша Cardi B, которая выпустила совместную песню с Селеной Гомес, была замечена в одном из торговых центров Майами в необычном для звезды образе – без макияжа и в платке. Такой аутфит певицы кардинально отличался от сценического образа – яркого макияжа и откровенных нарядов.

Также смотрите, Мишель Пфайффер показала лицо без макияжа:

Мировая звезда для выхода в торговый центр надела короткое ярко-синее платье, которое подчеркивало пышные формы Cardi B. Певица покрыла волосы платком и решила не делать макияж. Ее образ завершили удобные черные босоножки на ремешках.

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Несмотря на то, что артистку было сложно узнать, ее преданные фанаты все же окружили ее в одном из магазинов. Ко всему, безопасность рэперши обеспечивали трое охранников. В торговом центре звезда посетила магазины люксовых брендов Louis Vuitton, Ferrari, Locker Foot и Gucci.

Напомним, на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси (США) у американской Cardi B случился курьезный инцидент. У девушки на сцене неожиданно порвался концертный костюм.

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