"Тяжелый год": Анастасия Приходько приняла важное решение касательно политики

Украинская певица поблагодарила Юлию Тимошенко за опыт

Анастасия Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько, которая на днях обвенчалась со своим супругом, приняла важное решение – уйти из политики и вернуться на сцену. Отметим, что артистка год назад вступила в партию Юлии Тимошенко "Батьківщина".

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О своем решении завязать с карьерой политика, исполнительница заявила на своей странице в Instagram. Она отметила, что для нее этот год был тяжелым и пришло время прощаться с партией "Батьківщина", теперь у нее в планах – возвращение на сцену.

16 Сен 2019 в 6:20 PDT INSTAGRAM (@prykhodko_official)

"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батьківщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам", – написала Анастасия Приходько.

Поклонники на такое заявление звезды отреагировали с позитивом и даже обратились к Анастасии с просьбой приехать с концертом в их города.

Ранее Анастасия Приходько рассказала в программе "Зірковий шлях", как ей удалось избежать развода. По словам артистки, они с мужем даже подали заявление на развод в ЗАГС, однако все обошлось.

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