У актрисы "Игры престолов" забрали 8-месячного ребенка

Джозефин Гиллан запретили видеть девочку и общаться с ней

Джозефин Гиллан с дочкой Глорией Фото: Instagram.com

У актрисы Джозефины Гиллан, которая сыграла проститутку Марею в культовом сериале "Игра престолов", израильская власть забрала 8-месячного ребенка и отправила на опеку в другую семью.

"Игра престолов" получит приквел. Детали в сюжете:

Сама актриса опубликовала у себя в Twitter видео, на котором правоохранители забирают из дома ее 8-месячную дочку Глорию. Гиллан просит о помощи в социальных сетях, чтобы ей помогли вернуть ребенка. По информации израильского издания The Times of Israel, до судебного разбирательства ребенок проживает в приемной семье.

Ко всему, Джозефин рассказала, что отдала дочку на время своей подруги, пока сама проходила курсе лечения от депрессии. В это время, когда актрисы "Игры престолов" не было дома, правоохранители пришли и забрали девочку.

"Похитили мою дочь и забрали ее в другую семью! Мне не разрешено видеть ее или контактировать с ней! Я не знаю, где она. Я не была там в то время и не знала, что они сделали! Это совершенно возмутительно. Я не сделала ничего плохого, и моя подруга, которая заботилась о дочке, тоже", – написала Гиллан под опубликованным видео.

Напомним, что недавно Ирина Шейк и Брэдли Купер приняли решение об опеке над дочерью.

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